Понад 130 "Шахедів" вночі вдарили по Україні: в регіонах є руйнування, деталі

Українська ППО працювала в низці регіонів. Так було знищено 58 безпілотників, ще 72 — локаційно втрачені, два повернулися до Росії, зауважили в Повітряних силах. Руйнування інфраструктури зафіксовано у Київській та Черкаській областях.

Related video

У ніч з 13 на 14 грудня російські військові атакували Україну за допомогою 132 безпілотників. Про це повідомили в Повітряних силах у Telegram.

"У ніч на 14 грудня 2024 року противник атакував Україну ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів. Усього в ударі застосовано 132 ворожі БПЛА", — йдеться у повідомленні.

Важливо

Одна з наймасштабніших атак по Україні: до чого готується РФ та чи буде удар "Орешником"

Так станом на 9:00 було знищено 58 ударних дронів типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Також локаційно втрачено 72 дрони, ще два повернулися до Росії.

Ситуація в регіонах України

У Сумській ОВА повідомили, що 14 грудня над Сумщиною зенітники збили чотири російські "Шахеди".

За словами начальника Київської ОВА Руслана Кравченка, з вечора 13 грудня та протягом ночі повітряну тривогу на Київщині оголошували тричі.

"В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", — сказав Руслан Кравченко.

Він наголосив, що в результаті падіння уламків збитих російських цілей в одному з населених пунктів була пошкоджена адмінбудівля підприємства, два складські приміщення й автомобіль. Пожежу, яка виникла, загасили.

У Києві повітряну тривогу оголошували двічі, сумарно вона тривала три з половиною години, зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

"Дрони заходили хвилями і з різних напрямків. Силами Оборони було виявлено і знешкоджено різними способами біля десятка ворожих БПЛА, які потенційно загрожували Києву. Внаслідок збиття БПЛА зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Попередньо — на відкритій території та без потерпілих", — пояснив він.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що на Черкащині було знищено 25 дронів. Обійшлося без потерпілих.

"З вечора наше небо знову розривали російські БпЛА. І так майже десять годин поспіль. За попередніми даними, в межах області знищено 25 "шахедів". В одному випадку уламками було пошкоджено лінію електропостачання — ремонтники спрацювали оперативно", — повідомив він.

Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА, зазначив, що в ніч на 14 грудня протиповітряною обороною на Миколаївщині було знищено один дрон типу "Шахед".

За інформацією Сергія Лисака, голови Дніпропетровської ОВА, оборонці неба знищили чотири дрони над Дніпропетровщиною.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що на Кіровоградщині тривога тривала десять годин через російські БПЛА.

"По шахедах відпрацювали наші мобільні вогневі групи. Наслідків не зафіксовано", — сказав він.

Нагадаємо, 13 грудня у ЗМІ повідомили, що Росія може завдати другого удару балістичною ракетою середньої дальності "Орешником" по Україні. Це може статися вже цими вихідними, за інформацією журналістів.

Вночі 13 грудня російські військові атакували Україну. Ворог запустив 287 засобів повітряного нападу — 94 ракети та 193 дрони.