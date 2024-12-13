Одна з наймасштабніших атак по Україні: до чого готується РФ та чи буде удар "Орешником"

РФ два дні не обстрілювала Україну, після чого завдала одного з наймасованіших ударів. Так, було застосовано майже 300 ракет та безпілотників. Фокус дізнався, що стоїть за цією атакою, коли відбудеться наступний удар, та чи може це бути "Орешник".

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У пʼятницю, 13 грудня, Збройні сили Російської Федерації завдали одного з найбільш масштабних ударів по українській енергетиці. За словами президента Володимира Зеленського, під час атаки ворог задіяв майже 200 безпілотників та понад 90 ракет, серед яких була щонайменше одна північнокорейська. Він зауважив, що українській протиповітряній обороні вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих знищили завдяки F-16.

Ранкова атака призвела до збільшення часу відключень світла по всій Україні. Директор іншої енергокомпанії Yasno Сергій Коваленко зауважив, що застосовуються три з шести черг відключень. Так кожну з черг відключатимуть один-два рази на день приблизно на три-чотири години.

У Повітряних силах розповіли, що з 14:00 12 грудня по 10:00 13 грудня російські військові здійснили комбінований повітряний удар по Україні за допомогою ракет різних типів та ударних дронів.

"Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил за цей період виявлено 287 засобів повітряного нападу противника — 94 ракети та 193 БПЛА", — йдеться у повідомленні.

Так противник під час атаки використав:

чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

дві балістичні ракети "Іскандер-М";

балістичну ракету KN-23;

55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ;

24 крилатих ракети "Калібр";

сім крилатих ракет "Іскандер-К";

керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;

193 ударні дрони типу "Шахед" і безпілотників невстановленого типу.

Станом на 11:30 було підтверджено збиття:

80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/"Калібр"/"Іскандер-К";

балістичної ракети "Іскандер-М";

80 ударних дронів типу "Шахед" та безпілотників невстановленого типу.

Також 105 російських дронів були локаційно втрачені, ще пʼять повернулися до Росії, один у Білорусь.

Масований удар по Україні: яку тактику застосував ворог

Ворог два дні не тероризував Україну, тоді як 13 грудня застосував понад 200 БПЛА та майже сто ракет. Військовий аналітик Павло Нарожний не вважає, що пауза була через накопичення росіянами зброї, адже в них достатнє виробництво для того, аби відразу запустити 200 дронів.

"Згадаймо літній період, росіяни запускали 10-20 дронів на добу стабільно майже кожного дня. А тут перерва була у два дні. Нічого особливо нетипового в цій перерві я не бачу. Можливо, вони просто готувалися до цієї атаки. Можливо, готували якісь суто технічні питання, логістичні. Нічого особливого, якогось натяку я в цих двох днях затишшя не бачу", — сказав Фокусу Павло Нарожний.

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов також переконаний, що противник не накопичував зброю під час паузи в обстрілах. Він зазначив, що у ворога є можливість масштабувати виробництво крилатих та балістичних ракет.

"Йдеться про те, що росіяни очікували зміни кліматичних умов, а саме різкого похолодання і, відповідно, пікових навантажень на енергосистему. Саме в момент пікових навантажень і збільшення енергоспоживання потреб цивільного та військового сектора були завдані удари по енергетичних об'єктах України", — повідомив у розмові з Фокусом Снєгирьов.

За його словами, особливість сьогоднішньої атаки в кількості засобів ураження. Аналітик наголосив, що це одна з наймасштабніших ракетних атак по Україні з початку війни. Ба більше, противник знову використав комплексний характер завдання ударів по енергетичних обʼєктах.

Снєгирьов розповів, що це ще називається зірковий характер, коли спочатку йдуть декілька хвиль ударів БПЛА, аби виявити системи ППО та знешкодити їх. Після чого відбувається атака з використанням крилатих і балістичних ракет. Небезпека цієї тактики в тому, що засоби ураження запускаються з декількох напрямків по різних траєкторіях, але досягають цілі в один час. У результаті це створює серйозне навантаження на українську систему ППО.

"Окупанти використовують цю тактику в моменті й військового, і політичного тиску на українське керівництво", — сказав експерт.

Коли очікувати повторну атаку, та чи ударить РФ "Орешником"?

11 грудня у США заявили, що ЗС РФ можуть запустити по Україні балістичну ракету "Орешник" за кілька днів. На запитання, чи слід очікувати повторної масованої атаки та чи може це бути удар "Орешником", Нарожний зауважив, що ця ракета не є великою загрозою для України. Аналітик розповів, що в росіян є ракети РС-26 в кількості 50-100 штук. Це озброєння було розроблене Україною, тоді як у 2015 році вийшов указ президента щодо заборони співробітництва з Росією, з того часу українська сторона не обслуговувала цю зброю. З великою ймовірністю ракети мають якісь технічні проблеми, а росіяни почали розробляти "Орешник", проте його боєголовка у декілька разів менша за ту, що має РС-26.

"Орешник" ми не можемо збивати, але він є в Росії в одиничних кількостях. Це експериментальна ракета, їх дуже й дуже мало — можливо одна — три штуки максимум", — заявив Нарожний.

Аналітик наголосив, що ворог повторює масовані атаки приблизно через тиждень. Він може бити по тих самих цілях, сподіваюсь, що ППО не спрацює.

"Можливо, атака буде через 7-10 днів. Цей термін потрібен для логістичного процесу, щоб привезти нові ракети, завантажити їх. Але в будь-якому випадку не треба ігнорувати сигнали повітряної тривоги, тому що росіяни можуть ударити й через декілька днів. Можливо, вони накопичили вже ракети на складах, тому робити такі прогнози, що вони ударять через тиждень, десять днів — це практично нереальна задача. Вони в будь-який день можуть завдати удар", — підсумував він.

Снєгирьов вважає, що російські військові завдаватимуть удари по Україні, поки продовжуватиметься активний характер бойових дій на ЛБЗ. Тоді як "Орешник" є більше елементом інформаційного тиску, ніж військового. Зокрема, це експериментальна балістична ракета середньої дальності. Російська армія має не таку велику кількість цих ракет, щоби постійно тримати українську сторону в напрузі, — за різними оцінками від трьох до десяти штук.

"Виключати можливість завдання ударів із використанням "Орешника" не можна, але тут все залежить від планів російського командування щодо вибору цілей та самого характеру удару", — додав аналітик.

Нагадаємо, 11 грудня у ЗМІ заявили, що найближчими днями росіяни можуть атакувати Україну балістичною ракетою середньої дальності "Орешник". За словами військового експерта та головного редактора Defense Express Олега Каткова, ворог може це зробити.

13 грудня глава МЗС України Андрій Сибіга нагадав, що Україна просила передати 20 додаткових систем ППО середнього радіуса дії. Зокрема, енергосистему від ударів ворога допоможуть захистити NASAMS, HAWK або IRIS-T.