У США попередили про новий удар ракетою "Орешник": у Defense Express оцінили загрозу

Аналітик Олег Катков пояснив, що орієнтуватися лише за закриттям повітряного простору ненадійно. На його думку, запуски нової балістики Росією — це демонстрація для Заходу.

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11 грудня у ЗМІ з посиланням на неназваного американського чиновника повідомили, що найближчими днями ЗС РФ можуть атакувати Україну балістичною ракетою середньої дальності "Орешник". Цю інформацію у коментарі "Еспресо" 12 грудня прокоментував військовий експерт і головний редактор Defense Express Олег Катков.

"Те, що росіяни 100% можуть запустити ракету "Орешник", навіть не обговорюється. У них є така можливість. Втім, насправді не дуже правильно орієнтуватись у цьому питанні на повідомлення NOTAM, тобто попередження про закриття повітряного простору", — зауважив аналітик.

Він пояснив, що Росія закриває повітряний простір над полігоном Капустин Яр не лише для того, щоб запускати "Орешник". Також там проходять випробовування ракет і навчання зенітно-ракетних підрозділів ЗС РФ. Катков наголосив, що небо над полігоном "дуже часто закрите", і це зовсім не гарантує підготовки до пуску балістики.

"Знову ж таки, це не виключає того, що вони можуть закрити небо перед пуском, але у більшості випадків це відбувається саме для навчання, або якихось випробувань зенітних ракет", — сказав він.

На думку експерта, пуски нових балістичних ракет більше покликані пригрозити Заходу, а саме європейській частині НАТО. Зокрема, удар по Дніпру мав продемонструвати загрозу ядерного удару для країн Європи.

"У росіян дійсно є можливості запускати ракети "Орешник", якщо вони мають ці засоби в наявності. Щодо заяв про те, що їхня ядерна доктрина не потребує змін через появу цієї ракети. По-перше, вони вже вносили зміни у власну ядерну доктрину. По-друге, "Орешник" в будь-якому випадку є балістичною ракетою середньої дальності, яка призначена для завдання ядерного удару", — зауважив Катков.

Кремлівський наратив про те, що "Орешник" — конвенційна зброя, він пов’язав з реакцією Заходу на удар по Дніпру. Аналітик запевнив, що йдеться про демонстрацію саме ядерного удару для таких міст, як Берлін, Лондон і Париж.

"Треба розуміти, що для РФ ракети середньої дальності для європейського театру бойових дій повністю перекривають всі необхідні можливості. Для РФ достатньо ракет з дальністю 3500 км, щоб дістати аж до Гібралтару. У росіян для загрози європейському сегменту НАТО міжконтинентальні ракети є надлишковими", — додав він.

Нагадаємо, у ЗМІ з посиланням на ГУР інформували, що Росія здатна випускати 25 ракет "Орешник" на місяць. Однак ці дані спростував керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вже в другій половині 2025 року у країні з’явиться "Орешник". Він розкрив єдину умову, озвучену президенту РФ Володимиру Путіну.