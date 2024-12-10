ЗМІ заявили, що РФ нібито може виготовляти 25 ракет "Орешник" щомісяця: в РНБО відреагували

Інформація про темпи виробництва міжконтинентальної балістичної ракети "Орешник" є свідомим фейком, зазначили у Центрі протидії дезінформації. Метою цього вкиду є поширення страху в західних суспільствах.

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Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що поширена у ЗМІ інформація про те, що Росія нібито здатна виробляти до 25 міжконтинентальних балістичних ракет "Орешник" на місяць, не відповідає дійсності. Про це він написав у Тelegram після публікації цих даних Military Watch Magazine.

За його словами, видання, яке оприлюднило дезінформацію на англомовну аудиторію, виконує роль прокладки для легітимізації вигідних для Росії наративів та їхнього подальшого розповсюдження.

У ЦПД спростували інформацію, що РФ здатна виробляти 25 ракет "Орешник" на місяць Фото: Скриншот

Коваленко пояснив, що через санкції цикл виробництва високотехнологічних ракет у Росії значно ускладнився. Він зазначив, що такі ракети, як Х-101 та "Калібр", противник справді продовжує виготовляти і накопичувати, завдяки використанню іранських дронів-камікадзе "Шахед" для атак. Однак, коли йдеться про виробництво більш складних ракет, таких як "Кинджал", Росія здатна виготовляти лише одиниці.

"А "Орешник" — це ще більш технологічний цикл, тому інформація про штампування цієї МБР є свідомим фейком. Мета вкиду — поширення страху в західних суспільствах", — написав

Нагадаємо, 9 грудня видання Military Watch Magazine з посиланням на дані ГУР МО України повідомило, що Росія нібито може виробляти до 300 ракет "Орешник" за рік і до 25 штук на місяць.

6 грудня президент РФ Володимир Путін заявив про плани розмістити балістичну ракету середньої дальності "Орешник" на території Білорусі у другій половині 2025 року.