Лукашенко попросив: Росія наступного року розмістить "Орешник" в Білорусі

За словами Володимира Путіна, визначати, які цілі має уразити переданий Росією "Орешник", буде керівництво Білорусі.

В другій половині 2025 року Росія планує розмістити балістичну ракету середньої дальності "Орешник" на території Білорусі. Про це заявив президент РФ Володимир Путін під час спільного засідання вищої державної ради у Мінську.

Спочатку Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь дуже турбує ситуація в Західній Європі, особливо поблизу білоруських кордонів з боку Польщі та Литви.

"Ми оцінюємо це як небезпеку ще більшу, ніж з боку України, яка воює", — сказав Лукашенко.

За його словами Польща витрачає величезні кошти на озброєння своєї армії.

"Я хочу публічно попросити вас, щоб нові системи озброєння і насамперед "Орешнік" були розміщені на території Білорусі. Це заспокоїло б деякі розуми, які вже готові воювати проти Білорусі", — підкреслив Лукашенко.

Путін пообіцяв, що цей запит Мінська буде задоволений.

"Розміщення таких комплексів, як "Орешник", на території Білорусі можливе. Це стане можливим у другій половині наступного року", — відповів Путін.

Він також пояснив, що визначення об'єктів ураження на території ймовірного противника буде здійснювати військово-політичне керівництво Білорусі.

Нагадаємо, 6 грудня експерти вказали на вразливості ракет "Орешник" і "Калібр".

5 грудня по місцю запуску ракети "Орешник" прилетів український безпілотник.