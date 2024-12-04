Путін вигадав ракету "Орешник" для залякування Заходу, - росЗМІ

Заяви Путіна про нову балістичну ракету, порівняну з ядерною зброєю, можуть бути "актом психологічної війни" у відповідь на дозвіл Україні бити західною зброєю по території РФ.

Нова балістична ракета "Орешник" була спеціальною пропагандистською операцією Кремля, яку російські військові та спецслужби організували як відповідь західним партнерам України на дозвіл бити їхньою зброєю по території Росії і намагання поновити страх Заходу перед ядерними погрозами. Про це пише The Moscow Times із посиланням на чотирьох чинних російських чиновників.

Операцію готували кремлівські піарники. Для залякування західних лідерів розробили класичну пропагандистську кампанію, яка мала на меті переконати світ у видатних можливостях російського військово-промислового комплексу, говорять джерела, які забажали лишитися анонімними

"У цьому шоу, яке було зрежисовано і пред'явлено публіці, було кілька етапів. Головні з них — саме завдання удару "Орешником", поширення кадрів у соціальних мережах та іноземних ЗМІ", — сказав один із російських чиновників.

Повідомляється, що в кампанії брали участь прессекретарка російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова та куратор ЗМІ в Кремлі Олексій Громов. Джерела стверджують, що під час брифінгу з іноземними журналістами подзвонив Захаровій і наказав мовчати про удар міжконтинентальною ракетою по Україні саме Громов.

"Цим трюком із нібито дзвінком Громова особливо пишалися деякі учасники мозкових штурмів", — заявив російський чиновник.

Під час саміту Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Астані Путін розповів про наступні цілі "Орешника" і заявив, що РФ може вдарити "новою" ракетою по Києву. Водночас президент РФ говорив про виняткові характеристики нової зброї та про те, що її потужність порівняна з ядерною.

"Я підозрюю, що для інших учасників саміту, голів держав ОДКБ, те, про що і в якому різкому форматі виступить начальник, стало сюрпризом. Заздалегідь їх про це не інформували. А самі вони по суті стали гарніром для нашої основної страви — акту психологічної війни проти Заходу", — розповів анонімний чиновник журналістам.

Інженер з досвідом роботи в російському Міністерстві оборони сказав авторам матеріалу, що РФ не має суттєвого запасу систем "Орешник", а удар по Дніпру сам Володимир Путін назвав "випробуванням". Для виходу на масове виробництво, на думку джерела, знадобляться роки.

"Навіть відносно прості проєкти, не пов'язані з ракетами, можуть потребувати від п'яти до семи років на розробку", — пояснив інженер.

Фахівець також додав, що базовою моделлю "Орешника" була РС-26 "Рубеж", тож експериментальний удар балістичною ракетою по Дніпру міг бути швидше спробою повпливати на суспільну думку, ніж демонстрацією нових можливостей.

Нагадаємо, 28 листопада на погрози Путіна вдарити "Орешником" по Києву відреагували в Офісі президента України. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав слова президента РФ фікцією, розрахованою на пропагандистський ефект.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов 29 листопада говорив, що по "Орешнику" може працювати система Patriot, тому, за його словами, залякати світ і зірвати підтримку України Кремлю не вдалося.