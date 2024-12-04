Путин придумал ракету "Орешник" для запугивания Запада, — росСМИ

Заявления Путина о новой баллистической ракете, сравнимой с ядерным оружием, могут быть "актом психологической войны" в ответ на разрешение Украине бить западным оружием по территории РФ.

Новая баллистическая ракета "Орешник" была специальной пропагандистской операцией Кремля, которую российские военные и спецслужбы организовали как ответ западным партнерам Украины на разрешение бить их оружием по территории России и попытки восстановить страх Запада перед ядерными угрозами. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на четырех действующих российских чиновников.

Операцию готовили кремлевские пиарщики. Для запугивания западных лидеров разработали классическую пропагандистскую кампанию, которая имела целью убедить мир в выдающихся возможностях российского военно-промышленного комплекса, говорят источники, пожелавшие остаться анонимными

"В этом шоу, которое было срежиссировано и предъявлено публике, было несколько этапов. Главные из них — само нанесение удара "Орешником", распространение кадров в социальных сетях и иностранных СМИ", — сказал один из российских чиновников.

Сообщается, что в кампании участвовали пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова и куратор СМИ в Кремле Алексей Громов. Источники утверждают, что во время брифинга с иностранными журналистами позвонил Захаровой и приказал молчать об ударе межконтинентальной ракетой по Украине именно Громов.

"Этим трюком с якобы звонком Громова особенно гордились некоторые участники мозговых штурмов", — заявил российский чиновник.

Во время саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане Путин рассказал о следующих целях "Орешника" и заявил, что РФ может ударить "новой" ракетой по Киеву. При этом президент РФ говорил об исключительных характеристиках нового оружия и о том, что его мощность сравнима с ядерным.

"Я подозреваю, что для других участников саммита, глав государств ОДКБ, то, о чем и в каком резком формате выступит начальник, стало сюрпризом. Заранее их об этом не информировали. А сами они по сути стали гарниром для нашего основного блюда — акта психологической войны против Запада", — рассказал анонимный чиновник журналистам.

Инженер с опытом работы в российском Министерстве обороны сказал авторам материала, что РФ не имеет существенного запаса систем "Орешник", а удар по Днепру сам Владимир Путин назвал "испытанием". Для выхода на массовое производство, по мнению источника, понадобятся годы.

"Даже относительно простые проекты, не связанные с ракетами, могут потребовать от пяти до семи лет на разработку", — пояснил инженер.

Специалист также добавил, что базовой моделью "Орешника" была РС-26 "Рубеж", поэтому экспериментальный удар баллистической ракетой по Днепру мог быть скорее попыткой повлиять на общественное мнение, чем демонстрацией новых возможностей.

Напомним, 28 ноября на угрозы Путина ударить "Орешником" по Киеву отреагировали в Офисе президента Украины. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал слова президента РФ фикцией, рассчитанной на пропагандистский эффект.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев 29 ноября говорил, что по "Орешнику" может работать система Patriot, поэтому, по его словам, запугать мир и сорвать поддержку Украины Кремлю не удалось.