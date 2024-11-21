Удар межконтинентальной ракетой по Украине: Захарова получила приказ "сверху" молчать (видео)

Пресс-секретарю российского МИДа позвонили, когда она вела брифинг в прямом эфире. Мария Захарова не догадалась отойти от микрофонов, чтобы разговор не услышали журналисты.

Официальная представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова случайно продемонстрировала, как получает указания с цензурой "сверху". Об этом известно из трансляции ее брифинга в соцсети X (ранее — Twitter) от 21 ноября.

Во время пресс-конференции пресс-секретарю позвонили. Она взяла трубку, не отойдя от микрофонов, поэтому разговор записали. Захарова сразу предупредила, что находится на брифинге.

"Маша, об ударе баллистическими ракетами не стоит говорить, не комментируй вообще", — приказал мужской голос.

"Да, хорошо, спасибо", — ответила неизвестному собеседнику Захарова.

После этого она положила трубку и продолжила разговор с журналистами, будто ничего не произошло.

Во время пресс-конференции Захарова прокомментировала презентованный в Верховной раде "План устойчивости" из 10 пунктов, назвав его "очередным набором фантазий".

Также в МИД заявили, что американская база ПРО в Польше "давно пополнила список приоритетных целей для потенциального поражения". Это аргументировали характером и уровнем угроз, которые "возникают от подобных западных военных объектов".

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что во время обстрела ночью на 21 ноября Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области.

Аналитики Defense Express напомнили, что накануне появились сообщения о возможном запуске ракеты РС-26 "Рубеж". Отмечается, что Москва продемонстрировала возможность ядерного удара.