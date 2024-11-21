РФ впервые ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой: детали (фото)

По данным Воздушных сил, ВС РФ атаковали предприятия и критическую инфраструктуру Днепра межконтинентальной баллистической ракетой, выпущенной из Астраханской области, и аэробаллистическим "Кинжалом" с воздушного пространства Тамбовской области. Местные власти подтвердили взрывы и разрушения в областном центре.

Российские оккупанты не прекращают обстреливать мирные города Украины с помощью различного вооружения, однако атака в ночь на 21 ноября была не совсем обычной. В Воздушных силах поделились деталями.

По данным командования, утром четверга ВС РФ атаковали предприятия и критическую инфраструктуру Днепра ракетами разных типов. В украинском воздушном пространстве были зафиксированы следующие воздушные объекты противника:

межконтинентальная баллистическая ракета из Астраханской области;

аэробаллистическая ракета "Кинжал" с истребителя МиГ-31К, запущенная из Тамбовской области;

7 крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Волгоградской области.

"В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожено шесть ракет Х-101. По другим ракетам — без существенных последствий. Информация о жертвах и пострадавших в настоящее время не поступала", — говорится в сообщении.

Отдельно в Воздушных силах призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а медийных людей и блогеров ответственно распространять информацию о боевой работе ВСУ и любых угроз для Украины.

Обстрел 21 ноября: куда ударили ВС РФ

Начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак писал, что с самого утра российские оккупанты массированно атаковали регион. Известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе зафиксированы два пожара.

А вот мэр города Борис Филатов сообщил о том, что после обстрела ВС РФ пострадало здание центра реабилитации людей с инвалидностью.

"Разрушена котельная, выбиты окна. По людям информация уточняется", — написал городской глава.

Взрывы ночью звучали и в Полтавской области, однако местные власти никак не комментировали это на момент публикации материала.

Также известно, что после действий противника в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской, Одесской, Черновицкой, Полтавской и Донецкой областях были внедрены экстренные отключения света.

Напомним, 20 ноября сообщалось, что РФ может готовить удар по Украине стратегической ракетой РС-26 "Рубеж". Пуск планировался с полигона в Астраханской области. Именно по этой причине, как предполагают авторы, могли появиться сообщения от посольств США, Испании, Греции и Италии о временном закрытии.

Позже эксперт Иван Киричевский заявил, что ажиотаж вокруг возможного применения Россией межконтинентальной ракеты РС-26 "Рубеж" является оправданным, поскольку в настоящее время неизвестно, есть ли у Украины средства сбивать эту воздушную угрозу.