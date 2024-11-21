В Днепре прогремели мощные взрывы: в небо взлетал МиГ-31К, что известно

Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели, которая летела в направлении Днепра.

Около 5:20 утра 21 ноября в Днепре прогремели несколько мощных взрывов. Об этом сообщило "Сусиільне".

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспильного", — говорится в сообщении.

В то же время перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали об опасности применения баллистического вооружения из-за взлета МиГ-31К.

"Скоростная цель в направлении Днепра с востока", — отмечалось в сообщении.

На момент публикации материала информации о пострадавших или разрушениях в результате возможного российского удара не было.

Напомним, вечером 18 ноября РФ запустила по Запорожью рекордное количество "шахедов".

20 ноября сообщалось, что РФ может готовить удар по Украине стратегической ракетой РС-26 "Рубеж".