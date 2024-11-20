РФ может готовить удар по Украине стратегической ракетой РС-26 "Рубеж", — соцсети (фото)

Предупреждение о возможном пуске ракеты с территории полигона в Астраханской области также опубликовали нардеп VIII созыва Борислав Береза и военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Командование ВСУ на момент публикации материала никак не комментировало слухи в соцсетях.

Российские войска, возможно, готовятся применить по территории Украины новую испытательную ракету РС-26 "Рубеж", которую готовят к боевым условиям. Об этом сообщается в аккаунте соцсети Х GensekNato15656.

Отмечается, что пуск может произойти с полигона в Астраханской области. Именно по этой причине, как предполагают авторы, могли появиться сообщения от посольств США, Испании, Греции и Италии, которые предупредили, что 20 ноября они не будут предоставлять свои услуги в Киеве. Аналогичные сообщения также опубликовал нардеп VIII созыва Борислав Береза ​​и военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Сведения о возможном запуске ракеты опубликовал и аккаунт markito0171.

Стратегическа ракета РС-26 Рубеж: что известно

Стратегическа ракета РС-26 Рубеж

По информации российских отраслевых СМИ, разработка подвижного грунтового ракетного комплекса РС-26 "Рубеж" стартовала в середине нулевых годов в Московским институте теплотехники. О производстве комплекса сведения появились в начале 2010. Вместе с тем командование ВСУ и Центр противодействий дезинформации пока эти сообщения не комментировали.

По планам, завершить разработку планировали к 2013-2015 годам, провести испытания и поставить комплекс на дежурство, но эти планы не реализовались.

Первый пуск ракеты "Рубеж" прошел в сентябре 2011 года, испытания также проводились на полигонах Плесецк, Капустин Яр и Сары-Шаган до 2015 года. Вместе с тем тогда на боевое дежурство этот ракетный комплекс еще не поставили.

На эти испытания обратили внимание зарубежные военные и политики, что спровоцировало обвинения в нарушении международного договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Напомним, что 18 ноября в ГУР сообщили о том, сколько крылатых ракет Х-101 могут производить россияне ежемесячно.

Ранее сообщалось, что после обстрела Киева 19 ноября в КГВА сообщили о пожаре из-за падения обломков.