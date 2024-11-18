Сколько крылатых ракет Х-101 могут производить россияне ежемесячно: ответ ГУР

По данным украинской разведки, до крайнего массированного обстрела на вооружении у противника было около 300 крылатых ракет. Производство смертоносного оружия при этом не останавливалось.

Российские оккупанты не прекращают обстреливать мирные города Украины и делают это с помощью различного вооружения. В том числе запускают крылатые ракеты типа Х-101. Представители Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) в комментарии "24 каналу" рассказали, сколько у противника их осталось.

По данным украинской разведки, по состоянию на 11 ноября на вооружении у противника было около 300 крылатых ракет воздушного базирования Х-101. Часть из них были использованы во время обстрела в ночь на 17 ноября. Тогда, как написали в Воздушных силах, ВС РФ запустили 101 ракету этого вида и 85 из них удалось перехватить.

В то же время, производство вооружения у россиян не останавливалось и ежемесячно противник может получать по несколько десятков единиц этого смертоносного оружия.

"По оценкам военной разведки Украины, предприятия ВПК России могут производить 40 – 50 единиц таких ракет ежемесячно", — заявили в ГУР МОУ.

Напомним, 17 ноября сообщалось, что украинская ПВО отразила атаку РФ, уничтожив 144 воздушные цели. По данным командования, Силы обороны смогли перехватить одну гиперзвуковую "Циркон", семь баллистических ракет "Кинжал", 85 Х-101 и "Калибров" и других средств поражения, которые были использованы во время массированного удара по Украине.

На следующий день в The Guardian проанализировали массированный обстрел Украины. Журналисты убеждены, что террористические цели ВС РФ не изменились и нарочитый российский цинизм проявляется также в закулисных переговорах с Западом.