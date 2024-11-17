РФ нанесла массированный удар по энергетике Украины: какие масштабы атаки

По словам украинского президента Владимира Зеленского, целью россиян была энергетическая инфраструктура по всей стране. При этом противник применил около 120 различных типов ракет и 90 беспилотников.

Россия 17 ноября нанесла массированный удар по Украине с применением широкого спектра ракетного вооружения и беспилотников. Судя по словам министра энергетики Германа Галущенко, целью россиян были объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.

Чиновник сообщил, что из-за обстрела объектов украинской энергетики вводится режим экстренных отключений электричества

"Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии. Где возможно, спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий", — написал Галущенко в Facebook.

По информации мониторинговых каналов, перебои с электричеством и отключения произошли в Винницкой, Волынской, Черкасской, Черниговской, Ивано-Франковской областях, а экстренные отключения света ввели в Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Хмельницкой областях.

Важно

До 5 суток без света: чего ожидать и от чего будет зависеть продолжительность блэкаутов зимой

По данным ДТЭК, под удар попали теплоэлектростанции компании. На момент публикации о жертвах и пострадавших не сообщалось.

"В результате атак было серьезно повреждено оборудование станций. После окончания обстрелов работники предприятий оперативно приступили к устранению их последствий и восстановлению работы оборудования", — сообщила пресс-служба энергетической компании.

В ДТЭК уточнили, что за этот год россияне восемь раз атаковали инфраструктуру компании, а всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.

Масштаб атаки

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вражескую атаку 17 ноября. По его словам, противник применил различные типы вооружений: ударные дроны, крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты. Зафиксировано использование около 120 ракет и 90 дронов, включая иранские дроны-камикадзе "Шахед".

"Крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты: "цирконы", "искандеры", "кинжалы". Всего около 120 ракет и 90 дронов. Наши силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей", — уточнил президент.

Зеленский добавил, что целью оккупантов была энергетическая инфраструктура по всей Украине. В то же время украинская противовоздушная оборона отразила большую часть угроз, уничтожив более 140 воздушных целей.

В операции были задействованы зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и авиация, включая истребители F-16, Су-27 и МиГ-29.

Напомним, 11 ноября Вооруженные силы РФ подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС, однако не осуществили ни одного пуска крылатых ракет. Фокус узнал, на что была рассчитана эта фальш-атака.