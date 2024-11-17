Россия несла массированный удар по Украине: взрывы в Киеве и других городах страны (фото)

Вооруженные силы РФ применили широкий спектр вооружения — от беспилотников до крылатых и баллистических ракет. Также сообщалось о применении гиперзвукового вооружения.

Утром 17 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением крылатых, баллистических, гиперзвуковых ракет, а также беспилотников. Под атаку попала большая часть регионов Украины. Прилеты были зафиксированы в Киеве, Одессе, Полтаве, Кривом роге, Запорожье, а также в Днепропетровской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской и других областях. Фокус собрал информацию о том, что известно на данный момент о последствиях российской атаки.

Киев и область

По данным мониторинговых каналов, ночью с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ взлетели бомбардировщики Ту-95МС. Всего на пусковые рубежи двигалось до 17 бортов. Сообщалось также и о МиГ-31К с "Кинжалами" на борту.

Кроме того, пуски ракет "Калибр" были зафиксированы с акватории Черного моря Там находились четыре корабля-ракетоносителя общим залпом до 24 ракет.

Перед этим ночью над Украиной летали десятки вражеских беспилотников.

В результате российского ракетного удара по Киеву произошло возгорание и разрушения в нескольких районах столицы. Об этом сообщили мэр города Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации (МВА) Сергей Попко.

Согласно заявлению Кличко, пожар возник на крыше пятиэтажного жилого дома в Печерском районе после падения обломков.

Разрушения в Киеве Фото: ГСЧС

Одну пострадавшую женщину госпитализировали в Печерском районе из жилого дома, куда попал обломок БпЛА. Предварительно, в квартире на 4-м этаже повреждены стена и потолок.

Позже Попко уточнил, что пострадал один человек — женщина, получившая травмы в этом инциденте, была госпитализирована. Падения обломков также зафиксировали в жилой застройке Голосеевском и Деснянском районах.

Власти отмечают, что ситуация в Киеве после утреннего ракетного обстрела остается напряженной. Пожарные и спасательные службы продолжают ликвидацию последствий. Количество пострадавших и степень разрушений уточняются.

Ситуация в регионах

Одесса: мэр города Геннадий Труханов заявил, что из-за атаки россиян в городе исчезло электроснабжение, начались проблемы с водоснабжением.

Николаев: атака по жилому сектору унесла жизни двух человек, сообщает мэр Александр Сенкевич.

Одесса: Из-за ударов оккупантов в некоторых районах города возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением.

Винницкая и Волынская области: поражены объекты критической инфраструктуры. По предварительным данным, жертв нет, но в регионе возникли перебои с электроснабжением.

Полтава: были слышны взрывы в черте города. Информация уточняется.

Западные области: вторая волна атак была направлена на Львовскую, Волынскую, Ровенскую и Тернопольскую области. В результате ударов в Червоноградском районе Львовской области повреждены гаражи и автомобили. В Закарпатье сообщается о взрывах, обломки ракет зафиксированы вблизи Буковеля. Также были зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры и жилых строений, перебои в электроснабжении.

Реузльтаты обстрела в Николаеве Фото: ГСЧС

Пострадавшие в Николаеве

Удары по критической инфраструктуре

Министерство энергетики Украины подтвердило атаки на объекты генерации и передачи электроэнергии по всей стране. Экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве, Донецкой, Днепропетровской и других областях.

"Происходит очередная массированная атака на энергосистему. Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии. Где возможно, спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий", — написал министр энергетики Герман Галущенко.

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Напомним, в ночь на 16 ноября, с 20.30 15 ноября россияне нанесли удар по Харьковской области зенитной управляемой ракетой С-300, и атаковали 83 ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками неустановленного типа. В некоторых местах зафиксировано повреждение гражданской и критической инфраструктуры.