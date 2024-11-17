Росія завдавала масованого удару по Україні: вибухи в Києві та інших містах країни (фото)

Збройні сили РФ застосували широкий спектр озброєння — від безпілотників до крилатих і балістичних ракет. Також повідомлялося про застосування гіперзвукового озброєння.

Вранці 17 листопада Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням крилатих, балістичних, гіперзвукових ракет, а також безпілотників. Під атаку потрапила велика частина регіонів України. Прильоти були зафіксовані в Києві, Одесі, Полтаві, Кривому Розі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Львівській та інших областях. Фокус зібрав інформацію про те, що відомо наразі про наслідки російської атаки.

Київ і область

За даними моніторингових каналів, уночі з аеродрому "Оленья" в Мурманській області РФ злетіли бомбардувальники Ту-95МС. Загалом на пускові рубежі рухалося до 17 бортів. Повідомлялося також і про МіГ-31К з "Кинджалами" на борту.

Крім того, пуски ракет "Калібр" було зафіксовано з акваторії Чорного моря Там перебували чотири кораблі-ракетоносії загальним залпом до 24 ракет.

Перед цим уночі над Україною літали десятки ворожих безпілотників.

Унаслідок російського ракетного удару по Києву сталося загоряння і руйнування в кількох районах столиці. Про це повідомили мер міста Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Попко.

Згідно із заявою Кличка, пожежа виникла на даху п'ятиповерхового житлового будинку в Печерському районі після падіння уламків.

Руйнування в Києві Фото: ДСНС

Одну постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо, у квартирі на 4-му поверсі пошкоджено стіну та стелю.

Пізніше Попко уточнив, що постраждала одна людина — жінку, яка дістала травми в цьому інциденті, було госпіталізовано. Падіння уламків також зафіксували в житловій забудові Голосіївського та Деснянського районів.

Влада зазначає, що ситуація в Києві після ранкового ракетного обстрілу залишається напруженою. Пожежники та рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків. Кількість постраждалих і ступінь руйнувань уточнюються.

Ситуація в регіонах

Одеса: мер міста Геннадій Труханов заявив, що через атаку росіян у місті зникло електропостачання, почалися проблеми з водопостачанням

Миколаїв: атака по житловому сектору забрала життя двох людей, повідомляє мер Олександр Сєнкевич.

Одеса: Через удари окупантів у деяких районах міста виникли перебої з електропостачанням і водопостачанням.

Вінницька та Волинська області: уражено об'єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними, жертв немає, але в регіоні виникли перебої з електропостачанням.

Полтава: було чути вибухи в межах міста. Інформація уточнюється

Західні області: друга хвиля атак була спрямована на Львівську, Волинську, Рівненську та Тернопільську області. Унаслідок ударів у Червоноградському районі Львівської області пошкоджено гаражі та автомобілі. На Закарпатті повідомляється про вибухи, уламки ракет зафіксовано поблизу Буковеля. Також було зафіксовано пошкодження об'єктів інфраструктури та житлових будівель, перебої в електропостачанні.

Реузльтати обстрілу в Миколаєві Фото: ДСНС

Постраждалі в Миколаєві

Удари по критичній інфраструктурі

Міністерство енергетики України підтвердило атаки на об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій країні. Екстрені відключення електроенергії введено в Києві, Донецькій, Дніпропетровській та інших областях.

"Відбувається чергова масована атака на енергосистему. Ворог атакує об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо, рятувальники та енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків", — написав міністр енергетики Герман Галущенко.

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Нагадаємо, в ніч на 16 листопада, з 20.30 15 листопада росіяни завдали удару по Харківській області зенітною керованою ракетою С-300, і атакували 83 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками невстановленого типу. У деяких місцях зафіксовано пошкодження цивільної та критичної інфраструктури.