До 5 діб без світла: чого очікувати та від чого залежатиме тривалість блекаутів взимку

За словами ексміністра енергетики Івана Плачкова, за втілення песимістичного сценарію проходження зими в Україні енергетики будуть вимикати світло, коли і скільки потрібно, нікого про це не запитуючи.

За втілення найгіршого сценарію цієї зими відключення електроенергії можуть тривати до п'яти діб. Про це в етері "Новини.LIVE" заявив колишній міністр енергетики України Іван Плачков.

За його словами, загалом є три сценарії проходження зими:

оптимістичний: тепла зима (-4°C…-5°C) і відсутність масованих обстрілів енергетичної інфраструктури — можливі короткочасні відключення електроенергії до 2 годин за графіком;

другий: холодна зима (-18°C…-25°C) та відсутність обстрілів — будуть й аварійні, й віялові, й стабілізаційні відключення по 4-6 годин, але за графіком, тобто будуть регульовані;

песимістичний: холодна зима і безпрецедентні масовані обстріли енергетичної інфраструктури — можливі тривалі блекаути до п'яти діб для захисту енергосистеми. Вони будуть непрогнозовані та нерегулярні.

"Будуть вимикати стільки, скільки потрібно. Нікого не запитуючи та не попереджуючи", — наголосив Плачков щодо песимістичного розвитку подій взимку.

Нагадаємо, 13 листопада через дефіцит в енергосистемі в Івано-Франківській області запровадили графіки обмежень потужності.

11 листопада генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко пояснив, чи будуть відключати світло щоразу при загрозі ракетного обстрілу.