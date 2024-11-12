В Україні повертають графіки відключення світла: кого це стосується насамперед

Як повідомили у Прикарпаттяобленерго, з 13 листопада в регіоні запровадять 5 черг відключень, які діятимуть для підприємств з 7 ранку до 20 вечора.

Через дефіцит в енергосистемі в Івано-Франківській області з 13 листопада запроваджують графіки обмежень потужності (ГОП). Про це повідомила пресслужба Прикарпаттяобленерго.

Там пояснили, що графіки обмежень потужності — це документи, в яких є перелік великих споживачів області та потужність, до якої ці підприємства мають знизити своє споживання.

"Такі графіки будуть вводитися для підприємств Івано-Франківської області завтра, 13 листопада, в обсязі 5 черг. Відповідно до вказівки Укренерго, графіки будуть введені з 07:00 до 20:00 13 листопада", — йдеться у повідомленні.

Причиною введення ГОП у Прикарпаттяобленерго назвали дефіцит потужності в енергосистемі України через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів, а також через зниження температури.

"Інформування підприємств про необхідність заощадження АТ "Прикарпаттяобленерго" здійснює в індивідуальному порядку. За недотримання встановлених режимів відповідальність покладається на керівників підприємств", — наголосили в пресслужбі.

Водночас джерела "Економічної правди" повідомили, що подібні обмеження запровадять й в інших областях країни.

Нагадаємо, 11 листопада в "Укренерго" повідомили, що аварійні відключення світла відбудуться в Київській, Сумській, Черкаській, Житомирській, Миколаївській, Кіровоградській, Донецькій та Харківській областях, а також у Києві.

12 листопада директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що найбільшого дефіциту електроенергії варто очікувати в Київській області та в Одесі.