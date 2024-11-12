В Украине возвращают графики отключения света: кого это касается в первую очередь

Как сообщили в Прикарпатьеоблэнерго, с 13 ноября в регионе введут 5 очередей отключений, которые будут действовать для предприятий с 7 утра до 20 вечера.

Из-за дефицита в энергосистеме в Ивано-Франковской области с 13 ноября вводят графики ограничений мощности (ГОМ). Об этом сообщила пресс-служба Прикарпатьеоблэнерго.

Там объяснили, что графики ограничений мощности — это документы, в которых есть перечень крупных потребителей области и мощность, до которой эти предприятия должны снизить свое потребление.

"Такие графики будут вводиться для предприятий Ивано-Франковской области завтра, 13 ноября, в объеме 5 очередей. Согласно указанию Укрэнерго, графики будут введены с 07:00 до 20:00 13 ноября", — говорится в сообщении.

Причиной введения ГОП в Прикарпатьеоблэнерго назвали дефицит мощности в энергосистеме Украины из-за повреждения критической инфраструктуры в результате российских обстрелов, а также из-за снижения температуры.

"Информирование предприятий о необходимости сбережения АО "Прикарпатьеоблэнерго" осуществляет в индивидуальном порядке. За несоблюдение установленных режимов ответственность возлагается на руководителей предприятий", — отметили в пресс-службе.

В то же время источники "Экономической правды" сообщили, что подобные ограничения введут и в других областях страны.

Напомним, 11 ноября в "Укрэнерго" сообщили, что аварийные отключения света состоятся в Киевской, Сумской, Черкасской, Житомирской, Николаевской, Кировоградской, Донецкой и Харьковской областях, а также в Киеве.

12 ноября директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что наибольшего дефицита электроэнергии стоит ожидать в Киевской области и в Одессе.