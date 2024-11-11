В Киеве и 10 областях введены экстренные отключения света: что известно

Во время экстренных отключений графики для бытовых потребителей не будут действовать. Такие ограничения ввели из-за угрозы ракетного удара со стороны россиян.

Аварийные отключения света по указанию НЭК "Укрэнерго" состоятся в Киевской, Сумской, Черкасской, Житомирской, Николаевской, Кировоградской, Донецкой и Харьковской областях, а также в Киеве. Графики в таком случае не действуют. Отключения будут происходить там, где нужно и столько, сколько необходимо для стабилизации ситуации. Об этом сообщают в "Укрэнерго".

Время на применение графиков аварийных отключений составляет до 15 минут. При этом осуществляется отключение как юридических, так и бытовых потребителей. Спрогнозировать момент, когда возникнет необходимость применить графики аварийных отключений, невозможно.

По указанию "Укрэнерго", в Сумской, Житомирской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Харьковской областях введены графики аварийных отключений электроэнергии.

Впоследствии также стало известно об отключении в Киеве и Днепропетровской области. Также превентивные экстренные отключения света применяются в Киевской, Одесской и Донецкой областях.

В свою очередь пресс-служба КГВА отметила, что графики применены в качестве превентивной меры в связи с угрозой российского ракетного удара.

Стоит отметить, что утром в понедельник, 11 ноября, украинские военные зафиксировали на территории России взлет восьми бортов бомбардировщиков Ту-95 — носителей крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, которые являются основными в массированных ракетных ударах по Украине.

Напомним, что предыдущая атака с Ту-95 состоялась ночью 8 июля этого года. По результатам боевой работы противовоздушной обороной было уничтожено три крылатые ракеты Х-101 в Житомирской и Черкасской областях.