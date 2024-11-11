У Києві та 10 областях запроваджено екстрені відключення світла: що відомо

Під час екстрених відключень графіки для побутових споживачів не діятимуть. Такі обмеження запровадили через загрозу ракетного удару з боку росіян.

Аварійні відключення світла за вказівкою НЕК "Укренерго" відбудуться в Київській, Сумській, Черкаській, Житомирській, Миколаївській, Кіровоградській, Донецькій та Харківській областях, а також у Києві. Графіки в такому разі не діють. Відключення відбуватимуться там, де потрібно і стільки, скільки необхідно для стабілізації ситуації. Про це повідомляють в "Укренерго".

Час на застосування графіків аварійних відключень становить до 15 хвилин. Під час цього здійснюється відключення як юридичних, так і побутових споживачів. Спрогнозувати момент, коли виникне необхідність застосувати графіки аварійних відключень, неможливо.

За вказівкою "Укренерго", у Сумській, Житомирській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Харківській областях запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії.

Згодом стало відомо і про відключення у Києві та Дніпропетровській області. Також превентивні екстрені відключення світла застосовуються на Київщині, Одещині та Донеччині.

Своєю чергою пресслужба КМВА зазначила, що графіки застосовано як превентивний захід у зв'язку із загрозою російського ракетного удару.

Варто зазначити, що вранці у понеділок, 11 листопада, українські військові зафіксували на території Росії зліт вісьмох бортів бомбардувальників Ту-95 — носіїв крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, які є основними в масованих ракетних ударах по Україні.

Нагадаємо, що попередня атака із Ту-95 відбулася уночі 8 липня цього року. За результатами бойової роботи протиповітряною обороною було знищено три крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.