Бомбардувальники Ту-95 запустили ракети по Україні: в одному з регіонів було гучно

У Повітряних силах повідомляли про зліт чотирьох літаків та пуски ракет. У небі фіксували кілька груп ракет, які рухались через Чернігівську, Київську, Черкаську та Сумську області.

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Вночі на 8 липня ЗС РФ здійснили ракетний обстріл України. Про ситуацію в небі інформували Повітряні сили ЗСУ.

Пресслужба командування ще 7 липня о 22:50 повідомила, що був зафіксований зліт чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95 з аеродрому "Оленья" у Мурманській області РФ.

За пів години у Повітряних силах попередили про роботу ППО по розвідувальному безпілотнику в Дніпропетровській області.

О 00:27 у командуванні заявили, що борти Ту-95 прямують на пускові рубежі, а вже о 1:33 стало відомо про ймовірні пуски крилатих ракет з Волгоградської області. Українців попередили, що орієнтовно після 2:00 ракети зайдуть у повітряний простір.

О 1:41 у східних регіонах оголосили ракетну небезпеку. О 2:23 військові передали, що перша група крилатих ракет була зафіксована у Чернігівській області та летіла з курсом на південь. Згодом був визначений напрям — на Київщину. Інша група ракет зайшла через Сумщину.

На Чернігівщині зафіксували дві групи ракет, які зайшли у повітряний простір Київської області та полетіли в напрямі Черкаської області. Ракети летіли через регіон у південно-західному напрямі. Одна з ракет змінила курс на Київщину та рухалась до Білої Церкви, однак потім знову змінила напрям та полетіла до Житомирської області. ЗСУ фіксували курс на Озерне/Житомир.

Ще дві групи ракет заходили через Чернігівську область та рухались в напрямі Київської області. Інша група ракет рухалась в напрямі Житомира.

О 3:48 у Повітряних силах попередили про роботу ППО по розвідувальному БПЛА у Сумській області. Вже о 3:51 оголосили відбій ракетної небезпеки по країні.

У соцмережах інформували, що в Житомирській області лунали вибухи вночі. У мережі пов’язували звуки з роботою ППО.

Нагадаємо, вночі на 7 липня ЗС РФ атакували Дніпропетровську область. Місцевий мешканець показав мотор дрона Shahed, який прилетів в його машину.

У Харківській області на російській міні підірвалась машина. В ній їхала сім’я з 6 людей, четверо з них могли загинути. Попередньо, серед загиблих є дитина.