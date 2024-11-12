При одном условии: эксперт рассказал, вернутся ли отключения и какие регионы являются сверхуязвимыми

Эксперт Александр Харченко назвал ряд регионов Украины, которым следует ожидать существенного отсутствия электроэнергии в случае отключений или новых обстрелов энергосистемы ВС РФ.

Наибольшего дефицита электроэнергии следует ожидать в Киевской области и в Одессе, которые являются наиболее уязвимыми к этому из-за значительного повреждения энергетической инфраструктуры и в случае новых обстрелов РФ. Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко для Oboz.ua.

По его словам, в столице и прилегающих районах наблюдается дефицит генерации, который стал еще более ощутимым после многочисленных атак на энергетические объекты зимой 2023 года. Поэтому в случае новых атак РФ, Киев и Киевская область могут оказаться со значительными ограничениями света и тепла.

Кроме Киевской области и Одессы, значительные риски существуют в Харьковской, Сумской и Запорожской областях. Эти регионы постоянно подвергаются обстрелам, что затрудняет поддержание стабильной работы энергосистемы.

По словам Харченко, запасов угля и газа на зиму должно хватить, и добавляет, что в Украине даже возникла проблема с избытком угля, который негде использовать из-за ограниченного количества исправных электростанций. Запасы газа также достаточны, что позволяет уверенно говорить об обеспечении тепла даже в морозные периоды.

Однако он предусматривает, что в случае значительного снижения температуры — до -10°C и ниже — могут возникнуть ограничения в поставках электроэнергии из-за роста нагрузки на энергосистему. В условиях отсутствия массированных ударов по энергетической инфраструктуре эта зима может пройти без серьезных ограничений в поставках электроэнергии до температуры -5°C.

Эксперт говорит, что если температура опустится до -10°C и ниже на длительный период, возможны кратковременные отключения на 4-6 часов в сутки. И добавляет, что наибольшая угроза заключается в массированных атаках на высоковольтные сети, что может привести к масштабным отключениям в наиболее уязвимых регионах.

Напомним, Фокус писал о том, что в Украине будут отключать свет каждый раз при угрозе ракетного обстрела. Гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко напомнил, что в 2023 году превентивные отключения были едва ли не классикой жанра. Он заверил, что "никто не хочет это делать просто так, чтобы подразнить людей".

Также мы сообщали о том, как эксперт рассказал о последствиях остановки АЭС из-за обстрелов РФ. По словам Юрия Корольчука, света зимой может не быть по 20 часов в сутки, если в Украине ударят сильные морозы и РФ создаст аварийные ситуации на атомных станциях.