Будут ли отключать свет каждый раз при угрозе ракетного обстрела: в YASNO ответили

Гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко напомнил, что в 2023 году превентивные отключения были едва ли не классикой жанра. Он заверил, что "никто не хочет это делать просто так, чтобы подразнить людей".

В понедельник, 11 ноября, в Киеве и ряде областей были применены превентивные отключения электроэнергии из-за угрозы российского ракетного обстрела. Для отмены этих ограничений понадобилось шесть часов. Сергей Коваленко, генеральный директор компании YASNO, объяснил в Facebook, почему восстановить электроснабжение не удалось по завершению воздушной тревоги.

"Сегодня выдалось напряженное утро. Россия тренировала стратегическую авиацию, Украина — свою энергосистему, а люди, как оказалось, память. Потому что случилось так, что значительное количество людей забыло, что происходило в начале 2023 года. А в то время, напомню, превентивные отключения были едва ли не классикой жанра", — написал он.

Коваленко отметил, что энергетическая сеть работает как единая цепь: ток от генерации через подстанции передается к потребителям. Если одно звено выходит из строя, это вызывает замыкание и риск возгорания оборудования. В таких случаях снижают генерацию или отключают определенные участки сети.

Гендиректор YASNO объяснил, почему в Киеве отключали свет Фото: Скриншот

"Обычно быстро оперировать объемами генерации помогали ТЭС/ТЭЦ. Но, как вы помните, обстрелы летом очень сильно поразили тепловую генерацию, поэтому иногда маневрировать приходится с помощью других объектов, которые для этого не очень-то и предназначены. Однако когда стоит вопрос целой электростанции и нескольких часов без света или побитой электростанции и месяцев с дефицитом, то вопрос не стоит", — пояснил он.

После запуска энергоблока нужно определенное время, чтобы набрать мощность, а это не происходит моментально.

Коваленко также дал ответ на вопрос, будут ли отключать теперь свет каждый раз при угрозе ракетного обстрела. Он заявил, что "выключать будут столько, сколько нужно". Гендиректор YASNO заверил, что "никто не хочет это делать просто так, чтобы подразнить людей". И призвал граждан к пониманию, напоминая, что страна находится в состоянии войны.

Напомним, 11 ноября в Киеве и еще 10 областях по указанию "Укрэнерго" произошли аварийные отключения света. Эти меры были приняты в качестве превентивной меры в связи с угрозой российского ракетного удара.

11 ноября Россия подняла в небо несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Сообщалось о пусках крылатых ракет. Позже выяснилось, что это были пусковые маневры.