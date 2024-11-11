Фальш-пуски, "Шахеды" и экстренные отключения: как прошла ночь в Киеве, детали от КГВА (фото)

Во время воздушной тревоги, которая суммарно длилась в Киеве более шести часов, силам ПВО удалось уничтожить до 10 ударных дронов-камикадзе. Утро в столице началось с экстренных отключений света и транспортного коллапса.

Утром понедельника, 11 ноября, российские оккупанты предприняли видимость попытки массированной атаки по Украине. В результате, как оказалось, Киеву угрожали только дроны-камикадзе. Об этом сообщил начальник столичной городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, ближе к трем часам ночи ВС РФ подняли в воздух около 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС, а через пару часов к ним прибавились еще и истребители МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

"Именно с этими угрозами была связана утренняя воздушная тревога. К счастью, пуски ракет стратегической авиации не подтвердились. Между тем в течение ночи в Киеве четыре с половиной часа продолжалась воздушная тревога связана с атакой ударных БпЛА вооруженных сил РФ", — написал Сергей Попко.

Силы обороны, как рассказали в КГВА, обнаружили и обезвредили разными способами до 10 БПЛА и удалось обойтись без последствий. Разрушений зафиксировано не было и за медицинской помощью никто не обращался.

Примечательно, что в Киеве в связи с угрозой ракетного удара были введены аварийные отключения электроэнергии, которые стали превентивной мерой. Также их внедрили в еще 10 регионах страны.

Также в метрополитене постепенно увеличивают количество поездов и подземка работает после отбоя дальше в режиме перевозок, написали в Киевской городской государственной администрации. Во время воздушной тревоги там укрывалось колоссальное количество людей.

Примечательно, что в момент угрозы ракетной атаки в Киеве находился глава европейской дипломатии Жозеп Борель, который сделал соответствующий пост на своей странице в социальной сети Х. По его словам, свой день он начал в столичном укрытии, пока Россия пыталась атаковать Украину.

"Это ежедневная реальность для украинского народа с момента полномасштабного вторжения России", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 ноября сообщалось, что ВС РФ подняли в воздух бомбардировщики Ту-95, но "передумали" атаковать украинские города. По данным командования, утром также были зафиксированы взлеты истребителей МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Из-за угрозы массированного удара в некоторых украинских регионах превентивно ввели аварийные отключения света.