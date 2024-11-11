Фальш-пуски, "Шахеди" та екстрені відключення: як минула ніч у Києві, деталі від КМВА (фото)

Під час повітряної тривоги, яка сумарно тривала в Києві понад шість годин, силам ППО вдалося знищити до 10 ударних дронів-камікадзе. Ранок у столиці розпочався з екстрених відключень світла і транспортного колапсу.

Вранці понеділка, 11 листопада, російські окупанти зробили видимість спроби масованої атаки по Україні. У результаті, як виявилося, Києву загрожували тільки дрони-камікадзе. Про це повідомив начальник столичної міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, ближче до третьої години ночі ЗС РФ підняли в повітря близько 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС, а за кілька годин до них додалися ще й винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

"Саме з цими погрозами була пов'язана ранкова повітряна тривога. На щастя, пуски ракет стратегічної авіації не підтвердилися. Тим часом протягом ночі в Києві чотири з половиною години тривала повітряна тривога пов'язана з атакою ударних БпЛА збройних сил РФ", — написав Сергій Попко.

Сили оборони, як розповіли в КМВА, виявили та знешкодили різними способами до 10 БПЛА і вдалося обійтися без наслідків. Руйнувань зафіксовано не було і по медичну допомогу ніхто не звертався.

Примітно, що в Києві у зв'язку із загрозою ракетного удару було запроваджено аварійні відключення електроенергії, які стали превентивним заходом. Також їх впровадили в ще 10 регіонах країни.

У метрополітені поступово збільшують кількість поїздів і підземка працює після відбою далі в режимі перевезень, написали в Київській міській державній адміністрації. Під час повітряної тривоги там ховалася колосальна кількість людей.

Примітно, що в момент загрози ракетної атаки в Києві перебував глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, який зробив відповідний пост на своїй сторінці в соціальній мережі Х. За його словами, свій день він розпочав у столичному укритті, поки Росія намагалася атакувати Україну.

"Це щоденна реальність для українського народу з моменту повномасштабного вторгнення Росії", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 листопада повідомлялося, що ЗС РФ підняли в повітря бомбардувальники Ту-95, але "передумали" атакувати українські міста. За даними командування, вранці також було зафіксовано злети винищувачів МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Через загрозу масованого удару в деяких українських регіонах превентивно впровадили аварійні відключення світла.