ЗС РФ завдали ударів по Миколаєву та Запоріжжю: є жертви та поранені

За словами начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, несумісні з життям поранення дістали щонайменше п'ятеро осіб. По Запоріжжю росіяни завдали авіаударів, унаслідок яких постраждали 20 громадян.

Російські окупанти не припиняють атакувати мирні міста України, внаслідок чого гинуть люди. Зокрема йдеться про терор противника в Миколаєві. Деталями поділився начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, внаслідок обстрілу вночі було зафіксовано пожежі в житлових будинках обласного центру, і на місце інциденту одразу ж виїхали всі відповідні служби. Ближче до ранку стало відомо про перші жертви.

"Миколаїв. На жаль, дві людини вбиті... Поранено 45-річну жінку, її госпіталізовано до лікарні", — писав Віталій Кім о 04:01.

Станом на 6:30 кількість жертв збільшилася до п'яти і пошуково-рятувальні роботи було завершено.

У сусідньому Запоріжжі противник також продовжив тероризувати населення і завдав три авіаудари, писав начальник ОВА Іван Федоров. Спочатку було відомо про одного загиблого і дев'ятьох поранених, серед яких троє дітей — 4, 15 і 17 років. Ближче до ранку кількість постраждалих продовжила зростати і додались ще двоє неповнолітніх — 15-річний і 17-річний хлопці.

"До 20 осіб збільшилася кількість поранених унаслідок ворожого авіаудару по Запоріжжю. Вісім осіб госпіталізовано, серед них 4-річний хлопчик", — написав Іван Федоров о 06:01.

Нагадаємо, 10 листопада повідомлялося, що РФ запустила майже 150 дронів по Україні, внаслідок чого є постраждалі. Українській протиповітряній обороні вдалося знищити 62 дрони в різних областях під час нічної атаки, тоді як локально втрачено ще 67. Під час нічної атаки найбільше постраждала Одеса.