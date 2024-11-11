ВС РФ нанесли удары по Николаеву и Запорожью: есть жертвы и раненые

По словам начальника Николаевской ОВА Виталия Кима, несовместимые с жизнью ранения получили как минимум пятеро человек. По Запорожью россияне нанесли авиаудары, в результате которых пострадали 20 граждан.

Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города Украины, в результате чего погибают люди. В частности речь идет о терроре противника в Николаеве. Деталями поделился начальник областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, в результате обстрела ночью были зафиксированы пожары в жилых домах областного центра и на место инцидента сразу же выехали все соответствующие службы. Ближе к утру стало известно о первых жертвах.

"Николаев. К сожалению, два человека убиты… Ранена 45-летняя женщина, она госпитализирована в больницу", — писал Виталий Ким в 04:01.

По состоянию на 6:30 количество жертв увеличилось до пяти и поисково-спасательные работы были завершены.

В соседнем Запорожье противник также продолжил терроризировать население и нанес три авиаудар, писал начальник ОВА Иван Федоров. Сначала было известно об одном погибшем и девяти раненых, среди которых трое детей — 4, 15 и 17 лет. Ближе к утру количество пострадавших продолжило расти и пострадали еще двое несовершеннолетних — 15-летний и 17-летний парни.

"До 20 человек увеличилось количество раненых в результате вражеского авиаудара по Запорожью. Восемь человек госпитализированы, среди них 4-летний мальчик", — написал Иван Федоров в 06:01.

Напомним, 10 ноября сообщалось, что РФ запустила почти 150 дронов по Украине, в результате чего есть пострадавшие. Украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить 62 дрона в разных областях во время ночной атаки, тогда как локально потеряно еще 67. Во время ночной атаки больше всего пострадала Одесса.