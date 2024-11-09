Россия ночью атаковала Украину "шахедами": основной удар пришелся по Одессе, есть погибшая (фото)

Россияне ночью запустили по Украине более 50 ударных дронов. Противовоздушная оборона сбила 32-х вражеских БпЛА.

В ночь на субботу 9 ноября россияне атаковали украинские города из районов Приморско-Ахтарска и Орла 51-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Эпицентром удара стала Одесская область, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Как сообщается, 18 вражеских беспилотников было локально потеряно в разных регионах Украины.

Огневые группы Сил обороны сбили 32-х вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Тернопольской областях. Силы обороны Юга информируют, что в Одесской области ночью было сбито 11 ударных беспилотников типа "Shahed".

Тревогу в Одесской области объявили в 23:20 8 ноября, а отбой дали в 00:43 9 ноября, то есть атака продолжалась более часа.

В городском совете Одессы сообщили, что в результате вражеской атаки повреждены несколько многоэтажек и дома в частном секторе Одессы.

Также повреждения получили админздания, складские помещения и автомобили в одном из районов.

По информации ГСЧС, в результате массированной атаки по Одесской области повреждения получили жилые дома, сгорели десятки автомобилей, произошел пожар на складе. Психологи ГСЧС помогли 25 лицам, среди них один ребенок.

По предварительной информации, один человек погиб, 13 ранены, из них двое детей.

Глава Одесской области Олег Кипер сообщил, что в результате российской атаки на Одесский район повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах, частные дома, складские помещения частного предприятия и десятки частных автомобилей. 13 человек получили ранения, среди них двое детей 2020 и 2008 годов рождения. Восемь пострадавших госпитализированы, другим помощь оказана на месте.

Из-за падения дрона в поселке Авангард на территории одного из ЖК загорелись около 15 автомобилей, повреждены жилые дома. Пострадали 5 человек, среди них один ребенок.

В Одессе выбиты окна в трех корпусах жилых многоэтажек, разрушен частный дом с последующим возгоранием. Пострадала семья: отец и 16-летний сын находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, мать погибла.

Одесская областная прокуратура сообщает, что в результате атаки по Одессе и пригороду погибла местная жительница, 13 человек получили ранения, среди них двое мальчиков 4 и 16 лет.

Напомним, 7 ноября в Одессе искали такси для транспортировки "шахеда".

Также Фокус писал, что россияне начали использовать ударные дроны с термобарическими зарядами. Поэтому правила "двух стен" в этом случае уже мало.