Атака "Шахедов" на Киев: как сейчас выглядит дом, где живет посол Эстонии (видео)

После атаки российского дрона на верхних этажах многоквартирного дома, где живет посол Эстонии возник пожар. Квартира Аннели Кольк и сама она не пострадали.

Многоквартирный дом в Киеве, где живет посол Эстонии Аннели Кольк, 8 ноября пострадал от атаки российских беспилотников. На верхних этажах возник пожар. Сегодня Министерство иностранных дел Эстонии показало фото и видео из дома, где проживает Аннели. Сама посол и ее семья спустились в бомбоубежище во время атаки и не пострадали. Ее квартира в порядке. Об этом пишет ERR.

Квартира в доме посла Эстонии после атаки российских дронов

Рано утром в четверг, 7 ноября, Киев был атакован Россией. Беспилотник ВС РФ атаковал жилой дом, где живет посол Эстонии Аннели Кольк. Аннели не пострадала.

Кольк дала комментарий эстонским СМИ и отметила, что столица Украины в течение последнего месяца постоянно подвергалась атакам беспилотников. По словам Кольк, в октябре была только одна ночь, когда воздушная тревога не была объявлена.

В ночь на четверг воздушная тревога длилась восемь часов, и хотя сначала посол с семьей были в бомбоубежище, в какой-то момент им показалось, что атака окончена и они вернулись в свою квартиру на верхние этажи здания.

"Тем не менее, дроны продолжали летать, атаковали, и наш дом также пострадал", — сказала Аннели Кольк. По ее словам, российский беспилотник, поразивший их дом в 5:30 утра, не повлек за собой человеческих жертв, поскольку на верхнем этаже здания никого не было. Но после атаки дрона на верхних этажах многоквартирного дома возник пожар.

Члены семьи посла и она сама не пострадали и могут продолжать жить в том же здании. "Ущерб нанесен только внешнему фасаду и крыше здания. Весь верхний этаж, но, к счастью, все люди остались живы", — рассказала Кольк.

Пострадавшая квартира в доме Аннели Кольк Фото: Välisministeerium

Кольк работает в Министерстве иностранных дел Эстонии с 1999 года. В конце сентября 2023 года она вручила верительные грамоты нового посла президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Аннели Кольк и Владимир Зеленский Фото: Välisministeerium

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прокомментировал атаку России на Киев, опубликовав фото горящего дома.

Горящий дом в котором живет посол Эстонии Аннели Кольк Фото: Välisministeerium

"Повезло, что он не пострадал. Никто не будет в безопасности в Украине, пока Россия не прекратит агрессию", — отметил министр, добавив также, что Украине нужно больше противовоздушной обороны, чтобы защитить своих жителей. "Мы не должны к этому привыкать", — добавил Цахкна.

В комментарии МИД министр добавил, что только за сентябрь Россия отправила в Украину более 1300 дронов. "Октябрь был еще более интенсивным с точки зрения нападений. Нападения часто осуществляются в ночное время. Цель почти 1000-дневного террора – посеять страх. Он должен прекратиться, и агрессор должен нести ответственность за все причиненные ужасы", — заявил министр.

Напомним, после атаки военная администрация Киева сообщила, что обломки российских беспилотников упали в пяти районах украинской столицы, что привело к пожарам и другим разрушениям. По официальным данным, той ночью было сбито 74 из 106 российских ударных дронов.