Атака "Шахедів" на Київ: який зараз вигляд має будинок, де живе посол Естонії (відео)
Після атаки російського дрона на верхніх поверхах багатоквартирного будинку, де живе посол Естонії, виникла пожежа. Квартира Аннелі Кольк і сама вона не постраждали.
Багатоквартирний будинок у Києві, де живе посол Естонії Аннелі Кольк, 8 листопада постраждав від атаки російських безпілотників. На верхніх поверхах виникла пожежа. Сьогодні Міністерство закордонних справ Естонії показало фото і відео з будинку, де проживає Аннелі. Сама амбасадорка та її сім'я спустилися в бомбосховище під час атаки і не постраждали. Її квартира в порядку. Про це пише ERR.
Рано вранці в четвер, 7 листопада, Київ був атакований Росією. Безпілотник ЗС РФ атакував житловий будинок, де живе посол Естонії Аннелі Кольк. Аннелі не постраждала.
Кольк дала коментар естонським ЗМІ і зазначила, що столиця України протягом останнього місяця постійно зазнавала атак безпілотників. За словами Кольк, у жовтні була лише одна ніч, коли повітряну тривогу не було оголошено.
У ніч на четвер повітряна тривога тривала вісім годин, і хоча спочатку посол із сім'єю були в бомбосховищі, в якийсь момент їм здалося, що атака скінчилася, і вони повернулися у свою квартиру на верхні поверхи будівлі.
"Проте дрони продовжували літати, атакували, і наш будинок також постраждав", — сказала Аннелі Кольк. За її словами, російський безпілотник, який вразив їхній будинок о 5:30 ранку, не призвів до людських жертв, оскільки на верхньому поверсі будівлі нікого не було. Але після атаки дрона на верхніх поверхах багатоквартирного будинку виникла пожежа.
Члени сім'ї посла і вона сама не постраждали і можуть продовжувати жити в тій самій будівлі. "Збитків завдано тільки зовнішньому фасаду і даху будівлі. Весь верхній поверх, але, на щастя, всі люди залишилися живі", — розповіла Кольк.
Кольк працює в Міністерстві закордонних справ Естонії з 1999 року. Наприкінці вересня 2023 року вона вручила вірчі грамоти нового посла президенту України Володимиру Зеленському.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна прокоментував атаку Росії на Київ, опублікувавши фото палаючого будинку.
"Пощастило, що він не постраждав. Ніхто не буде в безпеці в Україні, поки Росія не припинить агресію", — зазначив міністр, додавши також, що Україні потрібно більше протиповітряної оборони, щоб захистити своїх жителів. "Ми не повинні до цього звикати", — додав Маргус Тсахкна.
У коментарі МЗС міністр додав, що тільки за вересень Росія відправила в Україну понад 1300 дронів. "Жовтень був ще більш інтенсивним з погляду нападів. Напади часто здійснюються в нічний час. Мета майже 1000-денного терору — посіяти страх. Він має припинитися, і агресор має нести відповідальність за всі заподіяні жахи", — заявив міністр.
Нагадаємо, після атаки військова адміністрація Києва повідомила, що уламки російських безпілотників впали в п'яти районах української столиці, що призвело до пожеж та інших руйнувань. За офіційними даними, тієї ночі було збито 74 зі 106 російських ударних дронів.