Атака "Шахедів" на Київ: який зараз вигляд має будинок, де живе посол Естонії (відео)

Після атаки російського дрона на верхніх поверхах багатоквартирного будинку, де живе посол Естонії, виникла пожежа. Квартира Аннелі Кольк і сама вона не постраждали.

Багатоквартирний будинок у Києві, де живе посол Естонії Аннелі Кольк, 8 листопада постраждав від атаки російських безпілотників. На верхніх поверхах виникла пожежа. Сьогодні Міністерство закордонних справ Естонії показало фото і відео з будинку, де проживає Аннелі. Сама амбасадорка та її сім'я спустилися в бомбосховище під час атаки і не постраждали. Її квартира в порядку. Про це пише ERR.

Квартира в будинку посла Естонії після атаки російських дронів

Рано вранці в четвер, 7 листопада, Київ був атакований Росією. Безпілотник ЗС РФ атакував житловий будинок, де живе посол Естонії Аннелі Кольк. Аннелі не постраждала.

Кольк дала коментар естонським ЗМІ і зазначила, що столиця України протягом останнього місяця постійно зазнавала атак безпілотників. За словами Кольк, у жовтні була лише одна ніч, коли повітряну тривогу не було оголошено.

У ніч на четвер повітряна тривога тривала вісім годин, і хоча спочатку посол із сім'єю були в бомбосховищі, в якийсь момент їм здалося, що атака скінчилася, і вони повернулися у свою квартиру на верхні поверхи будівлі.

"Проте дрони продовжували літати, атакували, і наш будинок також постраждав", — сказала Аннелі Кольк. За її словами, російський безпілотник, який вразив їхній будинок о 5:30 ранку, не призвів до людських жертв, оскільки на верхньому поверсі будівлі нікого не було. Але після атаки дрона на верхніх поверхах багатоквартирного будинку виникла пожежа.

Члени сім'ї посла і вона сама не постраждали і можуть продовжувати жити в тій самій будівлі. "Збитків завдано тільки зовнішньому фасаду і даху будівлі. Весь верхній поверх, але, на щастя, всі люди залишилися живі", — розповіла Кольк.

Постраждала квартира в будинку Аннелі Кольк Фото: Välisministeerium

Кольк працює в Міністерстві закордонних справ Естонії з 1999 року. Наприкінці вересня 2023 року вона вручила вірчі грамоти нового посла президенту України Володимиру Зеленському.

Аннелі Кольк і Володимир Зеленський Фото: Välisministeerium

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна прокоментував атаку Росії на Київ, опублікувавши фото палаючого будинку.

Палаючий будинок, у якому живе посол Естонії Аннелі Кольк Фото: Välisministeerium

"Пощастило, що він не постраждав. Ніхто не буде в безпеці в Україні, поки Росія не припинить агресію", — зазначив міністр, додавши також, що Україні потрібно більше протиповітряної оборони, щоб захистити своїх жителів. "Ми не повинні до цього звикати", — додав Маргус Тсахкна.

У коментарі МЗС міністр додав, що тільки за вересень Росія відправила в Україну понад 1300 дронів. "Жовтень був ще більш інтенсивним з погляду нападів. Напади часто здійснюються в нічний час. Мета майже 1000-денного терору — посіяти страх. Він має припинитися, і агресор має нести відповідальність за всі заподіяні жахи", — заявив міністр.

Нагадаємо, після атаки військова адміністрація Києва повідомила, що уламки російських безпілотників впали в п'яти районах української столиці, що призвело до пожеж та інших руйнувань. За офіційними даними, тієї ночі було збито 74 зі 106 російських ударних дронів.