Киев атаковали "шахеды": обломки повредили жилые дома и вызвали пожары, детали

По словам городского головы Киева Виталия Кличко, обломки БпЛА повредили окна в некоторых квартирах жилого дома. Также горит СТО.

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В ночь с 6 на 7 ноября российские оккупационные войска атаковали Киев ударными беспилотниками типа "шахед", в результате чего в столице возникли пожары и были повреждены жилые дома. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

"В результате атаки беспилотников вооруженных сил РФ по Киеву в Голосеевском р-не, по предварительным данным есть существенное повреждение квартиры в жилом доме", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что пожара на месте происшествия нет, однако в этом же районе зафиксирован пожар на территории гаражного кооператива и соседнего СТО.

Эту информацию подтвердил также городской голова Киева Виталий Кличко.

"В Голосеевском районе, где упали обломки БпЛА, ударной волной повреждены окна в некоторых квартирах жилого дома. Обращений к медикам пока не поступало. В месте рядом, где находятся гаражи, пылает помещение СТО", — написал Кличко.

Отметим, что перед падением обломков в КГВА предупреждали о том, что над Киевом летают несколько вражеских беспилотников.

Напомним, в ночь на 6 ноября ВС РФ запустили по Украине две основные группы дронов-камикадзе "шахед".

5 ноября РФ атаковала Запорожье, в результате чего возникло много жертв и пострадавших.