РФ атаковала Запорожье: много жертв и пострадавших, подробности

По информации начальника ОВА Ивана Федорова, россияне попали по объекту инфраструктуры. Сейчас масштабы разрушений устанавливаются.

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В результате удара по Запорожью 5 ноября погибло шесть человек, еще девять человек ранены. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Шесть человек погибли и девять ранены. На месте попадания произошел пожар — таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Сейчас пострадавшие получают всю необходимую помощь", — добавил он.

Ранее Иван Федоров отметил, что россияне ударили по городу и попали по объекту инфраструктуры. Предварительно он сообщал о двух раненых.

"Масштабы разрушений устанавливаются. Не пренебрегайте правилами безопасности. Берегите себя и близких", — добавил руководитель Запорожской ОГА.

Напомним, вечером 4 ноября и в ночь на 05 ноября 2024 года враг атаковал Украину. ВС РФ нанесли удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря по Одесской области, атаковали управляемыми авиабомбами Харьковскую область, выпустили 79 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотники неустановленного типа с направлений Брянск, Курск, Орел (РФ). Противовоздушная оборона продолжалась в восьми регионах Украины.

Добавим, что Россия часто атакует Запорожье и область. В частности, 12 октября, российская авиация несколько раз ударила по населенным пунктам региона. Враг попал по частным жилым домам и производственным помещениям одного из предприятий. Ранения получили женщины 55 и 22 лет и 11-летняя девочка.