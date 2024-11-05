"Шахеды", ракеты и КАБы: Россия осуществила массированную атаку, подробности (фото)

Противовоздушная оборона продолжалась в восьми регионах Украины. В Киевской области тревога продолжалась почти 10 часов, однако попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.

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Вечером 4 ноября и в ночь на 05 ноября 2024 года враг нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря по Одесской области, атаковал управляемыми авиабомбами Харьковскую область, выпустил 79 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Брянск, Курск, Орел (РФ). Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 48-ми вражеских БпЛА в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областях. 30 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, еще один — вернулся в Россию", — сообщили в ведомстве.

Результаты атаки 5 ноября Фото: Воздушные силы ВСУ

Результаты атаки на Киев

Городской голова Киева Виталий Кличко отметил, что противовоздушная оборона работала в двух районах столицы. Он отметил, что ПВО было слышно в Голосеевском районе и на Оболони.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что враг не прекращает ночные массированные атаки Киевщины дронами. Тревога продолжалась почти 10 часов.

Он добавил, что в регионе активно работали силы ПВО, все вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.

"Известно, что в одном из районов в результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены окна частного дома. Оперативные службы работают над фиксацией последствий атаки на Киевщину", — добавил он.

Атака на Сумскую область

В ночь на 5 ноября в небе над Сумской областью сбито 14 вражеских "Шахедов". Об этом сообщила Сумская ОВА.

"Всего с начала года наши Защитники неба ликвидировали 476 российских "стервятников", — добавили там.

Атака на Сумскую область Фото: Сумская областная военная администрация

Атака на Черкасскую область

Ночью вражеские БпЛА атаковали область. Об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

"По воздушным целям работали средства ПВО. По предварительным данным, в пределах нашей области уничтожено 6 "шахедов". Обращений в экстренные службы о пострадавших или повреждении имущества пока нет", — добавил он.

Ситуация в Харьковской области

В ночь на 5 ноября ВС РФ атаковали Харьков. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"5 ноября 00:40 г. Харьков, Шевченковский р-н. Попадание КАБ в землю, повреждено остекление трех многоквартирных домов. Пострадали две женщины 39 и 40 лет", — написал он.

Также было в результате обстрела в городе был поврежден частный жилой дом.

В других областных военных администрациях о результатах атаки сообщений не было.

Напомним, что ВС РФ вечером 3 ноября и в ночь на 4 ноября 2024 года атаковали Украину "Шахедами", дронами неустановленного типа и баллистической ракетой "Искандер". Боевая работа сил ПВО продолжалась в девяти регионах Украины.

Следует отметить, что в октябре Одесса и область стали наиболее обстреливаемыми территориями Украины. Военный обозреватель Александр Коваленко анализировал статистику ракетных ударов и почему ПВО города уже третий год остается проблемной.