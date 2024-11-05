Треть всех ракет — по Одессе: почему ПВО города уже третий год остается проблемной

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В октябре Одесса и область стали самыми обстреливаемыми ракетной компонентой РОВ тыловыми территориями Украины.

В течение октября по Одессе и Одесской области наносились ракетные удары 14 дней из 31. Было задействовано 29 ракетных средств поражения, среди которых — 9М723 ОТРК Искандер-М, Х-31П, ракеты Х-59/69. Также были цели неустановленного типа и потерянные над Черным морем.

Показатель сбитий составил 15%.

За октябрь РОВ применили по Украине 84 ракетных средства поражения, и более 1/3 из них пришлось по Одессе и Одесской области.

Тема проблемной ПВО Одессы пульсирует с 2022-го, но особо остро о себе напомнила в 2023-м, когда Россия развернула зерновой террор. Тогда практически каждые 2-3 дня на Одессу направляли комбинированные удары, имевшие относительный успех.

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Странно, но когда одна из российских ракет нанесла удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору, в котором до последнего дня в проповедях почитали патриарха Кирилла и ретранслировали "братство", на восстановление этой клоаки московского патриархата было решено выделить средства.

Одна только Италия выделила 500 тысяч евро на восстановление Спасо-Преображенского собора, а в целом, на восстановление памятников архитектуры, пострадавших от российских ударов, было выделено 40 млн евро…

Культуроведы и интеллигенция может в меня кидаться камнями, но во время войны, если хотите сохранить то, что осталось, следует выделять средства не на восстановление разрушенного, что может быть разрушено завтра, а на защиту оставшегося.

Конец 2024-го… Третий год войны.

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