Обещали ПВО вместо вступления в НАТО: Зеленский упрекнул партнеров за тяжелую зиму 2024-2025

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что зимой в Украине ожидаются отключения света. Он рассказал об обещании, которое получил от НАТО еще до начала осени.

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Украина рассчитывала на обещанную поддержку ПВО, но не получила систем и теперь готовится к отключениям света. Об этом 30 октября во время брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский о зиме 2024-2025 — с 20:35

"Прежде всего вы знаете, есть много соглашений, которые были заключены Украиной и партнерами. И я думаю, что каждый должен просто выполнять свою работу. Потому что если ты дал слово, ты должен его соблюдать. Не больше, но и не меньше", — отметил он.

По словам лидера, во время войны это важно, чтобы можно было рассчитывать на "очень конкретные вещи" в четко определенное время. Иначе управлять ситуацией будет невозможно. Он подчеркнул, что даже во время войны можно подготовиться к зиме, но для этого каждый должен "выполнять свою работу".

Страны НАТО заявили, что пока не видят Украину в составе альянса из-за войны, но пообещали предоставить "например, шесть-семь систем". Зеленский уточнил, что речь идет об "очень конкретных" комплексах, которые должны были защитить небо.

Он отметил, что эти системы "очень важны", и решение было принято еще до начала сентября. Однако до сих пор средства ПВО в этом количестве не были получены. Украина не может рассчитывать на эту поддержку, а отопительный сезон уже начался.

"Холодные дни вот-вот наступят... Так что можно сделать? (...) То есть ты готовишь страну к зиме, которая является решающей, которая является большим вызовом, очень большим вызовом для нас. Ведь это будет третья зима с отключениями света, со всеми этими трудностями", — признался президент.

Он намекнул, что партнеры предоставили лишь 10% от обещанного пакета помощи, который "уже даже проголосован".

"Это не смешно", — заявил Зеленский.

По его словам, вопрос не в средствах, ведь Конгресс проголосовал. Проблема всегда возникает из-за бюрократии, логистики, скептицизма и тому подобное.

Напомним, председатель Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, что призывает всех готовиться к полному отсутствию электроэнергии зимой.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук спрогнозировал, когда в Украине начнутся отключения света.