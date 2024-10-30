Обіцяли ППО замість вступу в НАТО: Зеленський дорікнув партнерам за важку зиму 2024-2025

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що взимку в Україні очікуються відключення світла. Він розповів про обіцянку, яку отримав від НАТО ще до початку осені.

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Україна розраховувала на обіцяну підтримку ППО, але не отримала систем і тепер готується до відключень світла. Про це 30 жовтня під час брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський про зиму 2024-2025 — з 20:35

"Передусім ви знаєте, є багато угод, які були укладені Україною та партнерами. І я думаю, що кожен має просто виконувати свою роботу. Тому що якщо ти дав слово, ти повинен його дотримувати. Не більше, але й не менше", — зауважив він.

Зі слів лідера, під час війни це важливо, щоб можна було розраховувати на "дуже конкретні речі" у чітко визначений час. Інакше керувати ситуацією буде неможливо. Він підкреслив, що навіть під час війни можна підготуватися до зими, але для цього кожен має "виконувати свою роботу".

Країни НАТО заявили, що поки не бачать Україну в складі альянсу через війну, але пообіцяли надати "наприклад, шість-сім систем". Зеленський уточнив, що йдеться про "дуже конкретні" комплекси, які мали захистити небо.

Він наголосив, що ці системи "дуже важливі", і рішення було ухвалене ще до початку вересня. Однак досі засоби ППО в цій кількості не були отримані. Україна не може розрахувати на цю підтримку, а опалювальний сезон вже розпочався.

"Холодні дні ось-ось настануть… То що можна зробити? (…) Тобто ти готуєш країну до зими, яка є вирішальною, яка є великим викликом, дуже великим викликом для нас. Адже це буде третя зима з відключеннями світла, з усіма цими труднощами", — зізнався президент.

Він натякнув, що партнери надали лише 10% від обіцяного пакета допомоги, який "уже навіть проголосований".

"Це не смішно", — заявив Зеленський.

З його слів, питання не у коштах, адже Конгрес проголосував. Проблема завжди виникає через бюрократію, логістику, скептицизм тощо.

Нагадаємо, голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що закликає усіх готуватись до повної відсутності електроенергії взимку.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук спрогнозував, коли в Україні почнуться відключення світла.