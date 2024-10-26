Напередодні обстрілів РФ: у ДТЕК розповіли, в яких регіонах частіше вимикамуть світло взимку

Один з топменеджерів ДТЕК Олексій Поволоцький наголосив, що Україна входить в зимовий період з гарним потенціалом. Однак стабільність енергосистеми залежатиме від нових обстрілів ЗС РФ.

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В ДТЕК заявили, що розпочали опалювальний сезон та намагаються підтримувати стабільну роботу енергомережі, однак вона залежатиме від того, чи не буде завдано нових ударів по енергооб'єктах зі сторони ЗС РФ. Про це розказав керівник Департаменту з відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури ДТЕК Олексій Поволоцький, передає Новини.LIVE.

"Я б не виділяв зараз регіони. Безумовно, прифронтові зони будуть більш в скрутному становищі, але б інші я не виділяв", – заявив представник ДТЕК, відповідаючи на питання про ситуацію в регіонах.

За словами Поволоцького, Україна входить в зиму з гарним потенціалом, однак головним питанням залишається факт майбутніх нових обстрілів.

"Важко відновлюватися, коли не вистачає техніки та людей, які зможуть це швидко зробити. Також потрібно мати обладнання на резерві. Якщо в тебе є резервне, то швидко можна замінити та запустити в роботу станцію", — сказав він.

Поволоцький зазначає, що без наявності потрібного обладнання для ремонту час відновлення подачі електроенергії "займає багато часу".

"Це пояснюється тим, що великі трансформатори виробляються не менше ніж за 6-9 місяців, і цього часу в нас просто іноді немає", – зазначив він.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що експерт назвав терміни, коли можуть запровадити графіки відключення світла. За словами Юрія Корольчука, в столиці економлять газ. Як наслідок — люди включають обігрівачі, тому йде навантаження на електроенергію. За таких умов слід невдовзі очікувати відключень електроенергії.

Також ми писали про те, як готуватися до зимових відключень і що буде з ціною електроенергії. В цій ситуації бізнес має забезпечити себе резервними джерелами живлення, щоб вижити взимку та зберегти робочі місця.