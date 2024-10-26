Накануне обстрелов РФ: в ДТЭК рассказали, в каких регионах чаще будут выключать свет зимой

Один из топ-менеджеров ДТЭК Алексей Поволоцкий отметил, что Украина входит в зимний период с хорошим потенциалом. Однако стабильность энергосистемы будет зависеть от новых обстрелов ВС РФ.

Related video

В ДТЭК заявили, что начали отопительный сезон и пытаются поддерживать стабильную работу энергосети, однако она будет зависеть от того, не будут ли нанесены новые удары по энергообъектам со стороны ВС РФ. Об этом рассказал руководитель Департамента по восстановлению и развитию энергетической инфраструктуры ДТЭК Алексей Поволоцкий, передает Новини.LIVE.

"Я бы не выделял сейчас регионы. Безусловно, прифронтовые зоны будут более в затруднительном положении, но бы другие я бы не выделял", — заявил представитель ДТЭК, отвечая на вопрос о ситуации в регионах.

По словам Поволоцкого, Украина входит в зиму с хорошим потенциалом, однако главным вопросом остается факт будущих новых обстрелов.

"Трудно восстанавливаться, когда не хватает техники и людей, которые смогут это быстро сделать. Также нужно иметь оборудование на резерве. Если у тебя есть резервное, то быстро можно заменить и запустить в работу станцию", — сказал он.

Поволоцкий отмечает, что без наличия нужного оборудования для ремонта время восстановления подачи электроэнергии "занимает много времени".

"Это объясняется тем, что большие трансформаторы производятся не менее чем за 6-9 месяцев, и этого времени у нас просто иногда нет", — отметил он.

Напомним, Фокус сообщал, что эксперт назвал сроки, когда могут ввести графики отключения света. По словам Юрия Корольчука, в столице экономят газ. Как следствие — люди включают обогреватели, поэтому идет нагрузка на электроэнергию. При таких условиях следует вскоре ожидать отключений электроэнергии.

Также мы писали о том, как готовиться к зимним отключениям и что будет с ценой электроэнергии. В этой ситуации бизнес должен обеспечить себя резервными источниками питания, чтобы выжить зимой и сохранить рабочие места.