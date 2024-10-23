Украина близка к отключениям света: эксперт назвал сроки, когда могут ввести графики

По словам Юрия Корольчука, в столице экономят газ. Как следствие — люди включают обогреватели, поэтому идет нагрузка на электроэнергию. При таких условиях следует вскоре ожидать отключений электроэнергии.

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Через две недели в Украине будет расти потребление электроэнергии, поэтому в этот период можно ожидать отключений света. Об этом отметил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире "Новости.LIVE".

"Насколько мы близки к отключениям? Близки. Вот фактически еще две недели, я думаю, и можно говорить о том, что в Украине будет расти потребление электроэнергии, потому что отопительный сезон", — рассказал он.

По словам эксперта, в столице экономят газ, а потому планируют позже включить отопление.

"Тоже, наверное, правильно, потому что экономить газ надо, потому что неизвестно, какая будет ситуация с транзитом газа, как будем обеспечивать себя после отключения транзита", — подчеркнул Юрий Корольчук.

Он отметил, что в этом случае нагрузка пойдет на электроэнергию, на обогреватели и тогда могут применяться отключения электроэнергии.

"Не такие значительные, нельзя сказать, что это будет сразу по 12 часов, как прогнозировали, но пока не начнутся морозы, морозы где-то ночью до минус 10, а днем стабильная температура минус 5, тогда мы не увидим тех 12 часов. А так, при такой картине да, тогда могут начаться отключения более длительные. В разных регионах будет по-разному", — отметил эксперт.

Отметим, что в Полтавской области уже введены аварийные отключения света. Графики в объеме 30 МВт будут применяться для потребителей по распоряжению "Укрэнерго".

Ранее Фокус писал, как готовиться к зимним отключениям и что будет с ценой электроэнергии. В этой ситуации бизнес должен обеспечить себя резервными источниками питания, чтобы выжить зимой и сохранить рабочие места.

По словам директора по адвокации в энергетической сфере Международного центра украинской победы Виктории Войцицкой, избежать отключений света в Украине не удастся. Независимо от того, будут ли обстрелы критических объектов инфраструктуры, отключения электроэнергии неизбежны.