Будут ли отключать в Украине свет при отсутствии обстрелов: объяснение эксперта (видео)

Украинцев призвали готовиться к отключению света в любом случае. Среди причин — вероятная нехватка мощности электростанций.

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Избежать отключений света в Украине не удастся. Независимо от того, будут ли обстрелы критических объектов инфраструктуры, отключения электроэнергии неизбежны. Об этом сказала директор по адвокации в энергетической сфере Международного центра украинской победы (ICUV) Виктория Войцицкая в эфире телеканала "КИЕВ24".

Она также подчеркнула важность подготовки к отопительному сезону, в частности наличия достаточных запасов газа. Она выразила обеспокоенность из-за того, что объемы газа в хранилищах могут быть недостаточными для стабильного прохождения зимы.

"Решение вопроса теплоснабжения и обеспечения теплом домов может снять то напряжение, или дополнительную нагрузку, которую несет наша энергосистема из-за того, что люди начинают просто включать кучу электрических приборов. Поэтому вопрос в том, когда начнется отопительный сезон?", — заявила Войцицкая.

Как отметила эксперт, несмотря на наличие или отсутствие атак на инфраструктуру, отключения электричества в Украине будут происходить.

"Если нет обстрелов, нам ждать графиков отключений? Да, нам ждать графиков отключений даже при отсутствии обстрелов, потому что разные эксперты оценивают по-разному объемы недостатка мощностей для генерации достаточно тепла от 3 до 5 гигаватт, а это сопоставимо с половиной Запорожской АЭС", — пояснила Войцицкая.

Напомним, 9 октября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина способна пройти эту зиму без отключений электроэнергии, если РФ не удастся разрушить уцелевшие после предыдущих атак объекты критической инфраструктуры.

3 октября директор Центра исследований энергетики Александр Харченко спрогнозировал, что украинцы будут иметь не более 4 часов электричества в сутки, если удары со стороны РФ будут продолжаться. Также, по его словам, многое будет зависеть от погодных условий.