2 часа света через сутки: эксперт озвучил самый жесткий сценарий на зиму (видео)

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, если разрушения энергосистемы будут колоссальными, то импорт электричества из Европы не поможет. Многое также будет зависеть от погодных условий.

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Российские оккупанты продолжают атаковать украинскую энергосистему и эта тактика вряд ли изменится в ближайшем будущем. Это приведет к тому, что население может столкнуться с серьезными проблемами зимой. Детальнее об этом в интервью Obozrevatel рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, существует риски того, что у населения будет не более 4 часов электричества в сутки, если удары по стороны страны-агрессора продолжатся. Также многое будет зависеть от погодных условий. Если будет холодно и температура воздуха опустится до -5…-15 градусов, тогда повреждение автотрансформаторов приведет к очень тяжелым последствиям.

"Лучший сценарий выглядит как наличие электричества в течение 4 часов для домохозяйства. Это хороший сценарий. В плохом сценарии мы где-то 2-3 дня будем вообще выходить из шока и иметь электричество через сутки на 2 часа, затем снова на 2 часа", – заявил Александр Харченко.

Отдельно директор Центра исследований энергетики добавил, что АЭС теряет основу украинского энергосбережения, а на них держится вся система. Соответственно, если ее вывести, тогда не удастся перекрыть дефицит электричества за счет импорта из Европы. Чтобы защитить атомные станции этой зимой Украине нужны дополнительные средства противовоздушной обороны, а их у страны дефицитное количество.

Для того, чтобы как-то держать энергосистему на плаву проводится ремонт энергоблоков АЭС, однако происходит это в тайном режиме.

"Это, пожалуй, правильно, но, с другой стороны, не позволяет оценить то, насколько качественно и правильно был организован ремонтный процесс. Но мы узнаем это уже там в декабре, январе, феврале", — подытожил Александр Харченко.

Напомним, 1 октября сообщалось, что в "Укрэнерго" рассказали, могут ли украинцам зимой не отключать свет. По словам и.о. главы компании Алексея Брехта, многое зависит от того, какой будет температура воздуха за окном. Предварительно самым сложным периодом станет время с декабря по февраль.