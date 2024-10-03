2 години світла через добу: експерт озвучив найжорсткіший сценарій на зиму (відео)

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, якщо руйнування енергосистеми будуть колосальними, то імпорт електрики з Європи не допоможе. Багато що також залежатиме від погодних умов.

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Російські окупанти продовжують атакувати українську енергосистему і ця тактика навряд чи зміниться в найближчому майбутньому. Це призведе до того, що населення може зіткнутися з серйозними проблемами взимку. Детальніше про це в інтерв'ю Obozrevatel розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, є ризики того, що в населення буде не більше 4 годин електрики на добу, якщо удари з боку країни-агресорки триватимуть. Також багато чого залежатиме від погодних умов. Якщо буде холодно і температура повітря опуститься до -5...-15 градусів, тоді пошкодження автотрансформаторів призведе до дуже тяжких наслідків.

"Найкращий сценарій вбачається, як наявність електрики протягом 4 годин для домогосподарства. Це хороший сценарій. У поганому сценарії ми десь 2-3 дні будемо взагалі виходити з шоку і мати електрику через добу на 2 години, потім знову на 2 години", — заявив Олександр Харченко.

Окремо директор Центру досліджень енергетики додав, що АЕС втрачає основу українського енергозбереження, а на них тримається вся система. Відповідно, якщо її вивести, тоді не вдасться перекрити дефіцит електрики за рахунок імпорту з Європи. Щоб захистити атомні станції цієї зими, Україні потрібні додаткові засоби протиповітряної оборони, а їх у країни дефіцитна кількість.

Для того, щоб якось тримати енергосистему на плаву, проводиться ремонт енергоблоків АЕС, однак відбувається це в таємному режимі.

"Це, мабуть, правильно, але, з іншого боку, не дає змоги оцінити те, наскільки якісно і правильно було організовано ремонтний процес. Але ми дізнаємося це вже там у грудні, січні, лютому", — підсумував Олександр Харченко.

Нагадаємо, 1 жовтня повідомлялося, що в "Укренерго" розповіли, чи можуть українцям взимку не відключати світло. За словами в. о. голови компанії Олексія Брехта, багато що залежить від того, якою буде температура повітря за вікном. Попередньо, найскладнішим періодом стане час із грудня до лютого.