Шанси є: в "Укренерго" розповіли, чи можуть українцям узимку не відключати світло

За словами в.о. голови компанії Олексія Брехта, багато що залежить від того, якою буде температура повітря за вікном. Попередньо найскладнішим періодом стане час із грудня до лютого.

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Обстріли мирних міст російськими окупантами призвели до того, що українська енергосистема перебуває в критичному стані. В.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт під час виїзного засідання комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради у Львові розповів, чи є шанси пройти зиму без відключень, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, країна може пройти зимовий період без відключень або з мінімальними обмеженнями електроенергії в пікові години споживання в тому разі, якщо на вулиці буде від 0 градусів і вище. Також незначні графіки можуть бути введені, якщо температура повітря за вікном становитиме -10...-15 градусів тепла протягом трьох діб.

"За температури, яка характеризуватиметься або нульовими, або позитивними значеннями, ми проходитимемо цей період без обмежень. Якщо ж ми говоримо про температуру мінус 10-15 градусів за Цельсієм, обмеження можливі — вони не повинні перевищувати 1-1,5 тис. МВт потужності", — заявив Олексій Брехт.

Такі обмеження, продовжує представник "Укренерго", відповідатимуть одній черзі графіків відключень. У прогнозі компанії йдеться про те, що найскладніша ситуація, з незначною відсутністю світла, очікується впродовж трьох місяців — з грудня по лютий. Чим буде холодніше — тим вища ймовірність і тривалість відключень.

Нагадаємо, 27 вересня повідомлялося, що взимку на українців чекатимуть відключення електроенергії тривалістю від 4 до 18 годин на добу. Фокус з'ясував, чи буде майбутня зима складнішою за минулу, адже у 2024 році акцент ворожих атак з об'єктів передачі енергії змістився на знищення потужностей електрогенерації.