Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Экономика Российско-украинская война Веерные отключения после обстрелов РФ Удары ВС РФ по энергообъектам Украины

Шансы есть: в "Укрэнерго" рассказали, могут ли украинцам зимой не отключать свет

Блэкаут в Украине
Фото: УНИАН | В "Укрэнерго" рассказали, в какой период ожидаются сильные ограничения света (иллюстративное изображение)

По словам и.о. главы компании Алексея Брехта, многое зависит от того, какой будет температура воздуха за окном. Предварительно самым сложным периодом станет время с декабря по февраль.

Related video

Обстрелы мирных городов российскими оккупантами привели к тому, что украинская энергосистема находится в критическом состоянии. И.о. главы правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт во время выездного заседания комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады во Львове рассказал, есть ли шансы пройти зиму без отключений, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, страна может пройти зимний период без отключений или с минимальными ограничениями электроэнергии в пиковые часы потребления в том случае, если на улице будет от 0 градусов и выше. Также незначительные графики могут быть введены, если температура воздуха за окном составит -10…-15 градусов тепла в течение трех суток.

"При температуре, которая будет характеризоваться или нулевыми, или положительными значениями мы будем проходить этот период без ограничений. Если же мы говорим о температуре минус 10-15 градусов по Цельсию, ограничения возможны — они не должны превышать 1-1,5 тыс. МВт мощности", — заявил Алексей Брехт.

Такие ограничения, продолжает представитель "Укрэнерго", будут соответствовать одной очереди графиков отключений. В прогнозе компании идет речь о том, что самая сложная ситуация, с незначительным отсутствием света, ожидается в течение трех месяцев — с декабря по февраль. Чем будет холоднее — тем выше вероятность и длительность отключений.

Напомним, 27 сентября сообщалось, что зимой украинцев будут ждать отключения электроэнергии продолжительностью от 4 до 18 часов в сутки. Фокус выяснил, будет ли будущая зима сложнее прошлой, ведь в 2024 году акцент вражеских атак с объектов передачи энергии сместился на уничтожение мощностей электрогенерации.