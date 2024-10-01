Шансы есть: в "Укрэнерго" рассказали, могут ли украинцам зимой не отключать свет

По словам и.о. главы компании Алексея Брехта, многое зависит от того, какой будет температура воздуха за окном. Предварительно самым сложным периодом станет время с декабря по февраль.

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Обстрелы мирных городов российскими оккупантами привели к тому, что украинская энергосистема находится в критическом состоянии. И.о. главы правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт во время выездного заседания комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады во Львове рассказал, есть ли шансы пройти зиму без отключений, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, страна может пройти зимний период без отключений или с минимальными ограничениями электроэнергии в пиковые часы потребления в том случае, если на улице будет от 0 градусов и выше. Также незначительные графики могут быть введены, если температура воздуха за окном составит -10…-15 градусов тепла в течение трех суток.

"При температуре, которая будет характеризоваться или нулевыми, или положительными значениями мы будем проходить этот период без ограничений. Если же мы говорим о температуре минус 10-15 градусов по Цельсию, ограничения возможны — они не должны превышать 1-1,5 тыс. МВт мощности", — заявил Алексей Брехт.

Такие ограничения, продолжает представитель "Укрэнерго", будут соответствовать одной очереди графиков отключений. В прогнозе компании идет речь о том, что самая сложная ситуация, с незначительным отсутствием света, ожидается в течение трех месяцев — с декабря по февраль. Чем будет холоднее — тем выше вероятность и длительность отключений.

Напомним, 27 сентября сообщалось, что зимой украинцев будут ждать отключения электроэнергии продолжительностью от 4 до 18 часов в сутки. Фокус выяснил, будет ли будущая зима сложнее прошлой, ведь в 2024 году акцент вражеских атак с объектов передачи энергии сместился на уничтожение мощностей электрогенерации.