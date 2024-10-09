"Нет никаких аргументов": в Минэнерго возмутились заявлением ООН об отключении света в Украине

Отключения света зимой могут быть из-за аварийных ремонтов, но они не будут носить системный характер, говорит министр Герман Галущенко.

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Украина способна пройти зиму 2024-2025 годов без отключений электроэнергии, если РФ не удастся разрушить уцелевшие после предыдущих атак объекты критической энергетической инфраструктуры. Об этом министр энергетики Герман Галущенко заявил на форуме "Энергия бизнеса 2024", пишет Forbes.

Министр возмутился, что в своем недавнем отчете ООН предположила, что, учитывая ситуацию, в Украине зимой будут выключать свет от 4 до 18 часов в сутки.

"Мы вызвали их представителей, чтобы понять, откуда такие расчеты. Оказалось, что у них нет реальных аргументов", — говорит Галущенко.

По словам министра, отключения света зимой могут быть из-за аварийных ремонтов, но они не будут носить системный характер, а самое надежное средство защиты энергообъектов — это ПВО. Атака РФ на украинские энергообъекты показала, что системы второго уровня защиты не способны полностью обезопасить их от российских ракет.

Напомним, что по данным украинской разведки,Кремль готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы. В частности речь идет об открытых распределительных устройствах АЭС и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики.

Во время последней массированной ракетно-дроновой атаки на украинскую энергосистему 26 августа враг пытался отключить атомные энергоблоки.