Фокус выяснил, что будет влиять на графики отключения света зимой, при каких морозах ситуация усложнится и следует ли украинцам готовиться к длительным многочасовым блэкаутам.

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По данным украинской разведки, Кремль готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига. В частности речь идет об открытых распределительных устройствах АЭС и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики. Работа украинской энергосистемы, и величина дефицита мощностей, а следовательно и масштабы введения графиков отключений, существенно зависят от атомной энергетики. Поэтому, будет ли зима в Украине со светом?

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук предоставил прогноз по отключениям света на зиму

Энергетики сообщили, что отключения вернутся

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии Фокусу не исключает того, что российские оккупанты имеют целью не допустить ремонтов украинской генерации для усиления мощности системы.

"Система после постоянных ударов была видоизменена, перенастроена, переключена для того, чтобы было стабильное электроснабжение. Очень похоже, что Россия сейчас разрушает эту уже новую энергосистему. Плюс западные регионы всегда шли под удар, потому что идут поставки (оборудования) через железную дорогу и это будет влиять на темп поставок… Конечно, что эти новые нарушения подстанций дополнительно ослабят энергосистему", — отметил Юрий Корольчук.

Новые повреждения украинских подстанций дополнительно ослабят энергосистему Фото: Из открытых источников

Сейчас, согласно официальному подтверждению и со стороны министра энергетики Германа Галущенко, и со стороны "Укрэнерго", ведь их подстанции больше всего пострадали во время последнего ракетного удара, отключения света в Украине будут и они будут довольно длительными.

"К сожалению, даже однозначного прогноза по продолжительности нет, поэтому пока нужно ориентироваться на то, что сентябрь-октябрь у нас будет переходным этапом. Отключений будет минимальное количество, а возможно, и вовсе не будет. А вот с 1 ноября отключения будут возвращаться. И ключевую роль, кроме ракетных ударов, здесь будут играть три фактора", — отметил Корольчук.

С 1 ноября отключения будут возвращаться

Прежде всего эксперт отметил погодные условия. По его словам, блэкауты в Украине могут длиться до трех дней из-за сильных морозов ночью и днем, которые будут держаться неделю-полторы.

"Когда будут работать менее 7 блоков АЭС, то есть 6-7. Тепловая генерация, в лучшем случае, будет на уровне 2 тыс. МВт, те, что планируют восстановить. Планировали 3 тыс. МВт восстановить, но нет такой возможности. И также те гидроэлектростанции, которые были повреждены, без тех новых повреждений Киевской ГЭС, которая пострадала в конце августа, там планируют восстановить до тысячи МВт. Вот суммарно в работе следует ожидать 11 тыс. МВт при том, что в пиковый морозный период нам нужно около 15 тыс. МВт. То есть дефицит равен 4-5 тыс. МВт. Отсюда и возникает ситуация возможных длительных отключений… Так что отключения будут, даже по оптимистическому сценарию. Это до 12 часов без электроэнергии. Плохо то, что это будет в период пиковых нагрузок — утром и вечером. Возможно, ночью будет меньше отключений", — отметил Корольчук.

Фактически сейчас эксперты осторожны в своих прогнозах, но предполагают, что при условии резкого падения температуры (до -12-18 градусов) блэкауты в городах страны могут быть довольно длительными — от 6 до 14 часов, а в некоторых городах дольше.

Одна из главных целей врага — уничтожение украинской энергетической инфраструктуры Фото: пресс-служба МВД

Сколько будут продолжаться атаки по энергетике: мнения экспертов

Одна из главных целей врага — уничтожение украинской энергетической инфраструктуры, отмечает аналитик энергетического сектора Владимир Омельченко. По его прогнозу, вражеские атаки на энергосистему будут продолжаться до середины осени.

"На мой взгляд, они усилят удары накануне выборов в США, чтобы заставить Украину принять так называемые "мирные условия", которые по сути означают капитуляцию. Вот они и пытаются уничтожить эту инфраструктуру, чтобы принудить Украину к этому. Это главная цель врага. Поэтому до выборов в США такие атаки, вероятно, будут повторяться", — сказал Омельченко в комментарии Фокусу.

В зоне риска остается не только тепловая и гидро-генерация, также могут быть атаки по подстанциям Укрэнерго вблизи атомных станций, что может провоцировать временные отключения блоков от энергосистемы

В зоне риска остается не только тепловая и гидро-генерация, также могут быть атаки по подстанциям Укрэнерго вблизи атомных станций, что может провоцировать временные отключения блоков от энергосистемы.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Андриан Прокип, сейчас на украинскую атомную генерацию приходится 50-60%.

"Зимой у нас растет потребление, а вклад возобновляемой энергетики станет существенно меньше из-за короткой продолжительности светового дня и высокой облачности в этот период года. Следовательно, то, как мы будем проходить зиму, в существенной степени будет зависеть от способности защитить атомную энергетику страны", — сказал Прокип.

Он напомнил, что во время последней массированной ракетно-дроновой атаки на украинскую энергосистему 26 августа, которая к тому же была самой масштабной за период войны и историю человечества, враг пытался отключить атомные энергоблоки. Ракетные и дроновые удары были направлены на подстанции, которые соединяют мощности атомных энергоблоков с энергосистемой.

Зимой свет у украинцев может быть по 4-5 часов в сутки Фото: The Washington Post

"Эта атака могла закончиться системной аварией, иначе говоря блэкаутом, когда часть или вся страна оказались бы без света минимум на несколько дней. Такой опыт мы имели в ноябре 2022 года. Скорее всего, агрессор воздержится от непосредственных ударов по атомным энергоблокам, ведь это может повлечь за собой непрогнозируемые последствия и крайне острую реакцию не только Запада, но и российских ситуативных союзников. Однако, конечно, даже такие удары представляют угрозу не только для энергоснабжения, но и безопасности функционирования атомных электростанций", — отметил Прокип.

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Сергей Дяченко добавляет, если блоки АЭС придется отключить от энергосистемы, свет у украинцев будет по 4-5 часов в сутки,

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"Если отключат атомные электростанции, то у нас будет аварийный режим работы, что означает по 4-5 часов в сутки электричества. Это действительно будет очень плохо. Враг бьет по распределительной инфраструктуре. К счастью, наши энергетики научились ее очень быстро восстанавливать. От последнего обстрела прошло три недели и наша энергосистема более-менее заработала. Конечно, не так надежно, как хотелось бы. Если все будет идти нормально и не будет дополнительных разрушений в энергетике, то мы и зиму можем пройти терпимо — по 4-8 часов без света, так же, как зимой 2022-2023 гг, когда начали обстреливать инфраструктуру. Возможно, если не будет дополнительных серьезных разрушений, мы сможем пройти так и эту зиму", — пояснил Дяченко.

В случае отсутствия дополнительных разрушений в энергетике, зима 2024-2025 гг пройдет идентично с прошлой

Как подготовиться к длительным блэкаутам

По словам Юрия Корольчука, впадать в состояние паники не нужно. Стоит сделать элементарное: запастись водой и едой, зарядными устройствами. Стоит заблаговременно выяснить стационарные номера аварийных служб и контактные телефоны органов госвласти и местного самоуправления. Конечно, придется изучить местность — адреса ближайших Пунктов Несокрушимости.

"Те, кто имеет возможность, и они это делают уже, ведь мы видим, что выросли поставки соответствующего оборудования. Однако не все имеют возможность закупить генераторы. Поэтому нужно иметь запасы, которые позволят переждать период кризисной ситуации. Однако повторюсь, что определяющим фактором является погода. Теплая зима даст возможность не находиться в условиях длительных отключений", — отметил Корольчук.