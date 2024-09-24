Ночная атака баллистикой и "шахедами" по Украине: в Полтавской области частичный блэкаут

Ночью противовоздушная оборона работала в восьми областях. Основное направление удара — север и центр Украины. Глава Полтавской ОГА Филипп Пронин заявил, что без света остались 20 населенных пунктов.

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Российская Федерация в ночь на 24 сентября атаковала территорию Украины 81 ударным беспилотником и 4 ракетами. Силам ПВО удалось уничтожить 66 дронов. Еще 13 БпЛА были локально потеряны в нескольких регионах Украины. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Российская армия выпустила:

одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской обл.;

две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства Брянской обл.;

одну ракету (тип устанавливается) из Курской обл.;

81 ударный БпЛА типа Shahed из районов Курска и Приморско-Ахтарска.

Основное направление удара — север и центр Украины.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Противовоздушный бой велся в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях.

Киевская область. Вражеские беспилотники за ночь фиксировали дважды. В Киевской ОГА о работе ПВО сообщали в 1:45 и 3:49. Вражеские цели уничтожены. Попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры отсутствуют. Пострадавших нет, рассказал начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

В двух районах Киевской области в результате падения обломков сбитых целей загорелся травяной настил. Пожары ликвидированы.

Кировоградская область. Глава областной военной администрации Андрей Райкович заявил, что "шахеды" сбивали в небе над Кировоградской областью. По его словам, последствий не зафиксировано.

Полтавская область. Противовоздушная оборона работала по БПЛА в Миргородском районе. Обломки дрона повредили несколько частных домов. Пострадавших нет, проинформировал председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин.

Кроме того, повреждена энергетическая инфраструктура. Без света остались 20 населенных пунктов. К ликвидации последствий привлечены все соответствующие службы. Ситуация на контроле.

Сумская область. В областной военной администрации заявили, что зенитчики Сумской области сбили 9 "шахедов".

Николаевская область. Силами и средствами ПВО в Николаевской области уничтожили четыре Shahed 131/136. В Николаевском районе в результате падения обломков одного из сбитых дронов повреждена хозяйственная постройка, которая не эксплуатировалась, загорелась сухая трава, пожар оперативно ликвидировали пожарные. Пострадавших нет, заявили в ОГА.

Напомним, 23 сентября Россия нанесла серию авиаударов по Запорожью. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

22 сентября ВС РФ ударили КАБами по Запорожью. В результате атаки пострадал 21 человек. Две женщины в возрасте 94 и 23 года находятся в больнице.