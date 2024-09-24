ВС РФ нанесли серию массированных авиаударов по Запорожью: есть жертвы (фото, видео)

Российская армия в течение двух часов обстреливала Запорожье. Враг ударил по частному сектору. Потерпел разрушений жилой дом, еще один россияне уничтожили полностью.

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Из-за массированных российских авиаударов по Запорожью погиб мужчина. Еще шесть человек травмированы, из них два ребенка: 13-летняя девочка и 15-летний парень. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров во вторник, 24 сентября.

Накануне вечером после 21:00 российские войска в течение двух часов наносили авиаудары по частному сектору города. В результате обстрелов один жилой дом получил серьезные повреждения, а еще один был полностью разрушен, уточнили в ГСЧС.

Спасательные работы в Запорожье Фото: ГСЧС Спасательные работы в Запорожье Фото: ГСЧС

Спасатели оперативно ликвидировали пожары в хозяйственной постройке, гараже и на открытой территории. Также волонтеры вывели из разрушенного дома собаку, которую передали соседям.

Волонтеры спасли собаку из разрушенного дома Фото: ГСЧС

К ликвидации последствий привлекли 67 спасателей и 13 единиц техники. На месте событий работают правоохранители, взрывотехники, волонтеры Красного Креста и другие службы города.

Напомним, поздно вечером 23 сентября глава Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что ВС РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожье.

22 сентября российская армия впервые атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами. Пострадал 21 человек. В больнице находятся две женщины в возрасте 94 и 23 лет. Повреждены многоэтажные дома и другая гражданская инфраструктура областного центра.