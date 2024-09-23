ВС РФ впервые атаковали Запорожье КАБом: возросло количество раненых, среди них подросток (фото, видео)

В воскресенье вечером Воздушные силы предупреждали о пуске управляемой авиабомбы по городу. В течение часа российская армия нанесла 6 ударов по Запорожью и району.

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В Запорожье 13 человек получили ранения из-за авиаударов Российской Федерации по городу. Среди раненых 7 женщин, 5 мужчин и 15-летний парень. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в понедельник, 23 сентября.

Россияне атаковали Запорожье в воскресенье вечером. Вражеские боеприпасы попали по объектам гражданской инфраструктуры.

"В период с 22:19 до 23:04 оккупационная армия РФ нанесла 6 ударов (предварительно — КАБами) по территории областного центра и района", — сообщили в полиции Запорожской области.

По состоянию на 07:00 известно о повреждении 13 жилых домов, двух учебных заведений, пяти транспортных средств.

Последствия удара ВС РФ по Запорожью Фото: Национальная полиция Последствия удара ВС РФ по Запорожью Фото: ГСЧС

Спасатели провели эвакуацию жителей поврежденных многоквартирных домов. Одну женщину деблокировали из собственной квартиры.

Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля и балкона одной из квартир на общей площади 10 кв. м. Проводились аварийные работы по разборке разрушенных конструкций входа в квартиры, уточнили в ГСЧС.

Последствия удара ВС РФ по Запорожью Фото: ГСЧС Последствия удара ВС РФ по Запорожью Фото: ГСЧС

Всего на ликвидацию от ГУ ГСЧС привлекалось 47 спасателей и 10 единиц техники.

В 22:37 Воздушные силы ВСУ предупреждали о пуске КАБ по городу.

Эта атака могла стать первым применением КАБов по Запорожью. По данным Telegram-канала monitor, российская армия применила управляемую авиационную бомбу — ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции.

"По последним данным новые УМПК позволяют увеличить дальность пуска до около 80 км", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 21 сентября ВС РФ атаковали Кривой Рог. Три человека погибли, в том числе 12-летний мальчик.

По Днепропетровской области россияне ударили четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из оккупированного Крыма и Ростовской области, еще пять управляемых авиационных ракет Х-59/69 выпустили из воздушного пространства ВОТ Запорожской области.