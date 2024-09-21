"Искандеры", КАБы и "Шахеды": ВС РФ атаковали Украину, есть жертвы (фото)

Во время атаки оккупанты ударили по Днепропетровщине 4 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 и 5 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Известно о трех гражданах, которые во время обстрела Кривого Рога получили несовместимые с жизнью ранения.

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Вечером 20 сентября и в ночь на 21 сентября российские оккупанты нанесли ракетные удары по территории Украины. Больше всего досталось Харьковской и Днепропетровской областям. Здесь есть погибшие и раненые, а также существенные разрушения. Фокус собрал все, что известно о вечерней и ночной атаке 20 и 21 сентября.

Так, в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что в ночь на 21 сентября 2024 года радиотехнические войска ВС обнаружили и сопровождали 25 средств воздушного нападения ВС РФ.

Во время атаки оккупанты ударили по Днепропетровщине 4 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, которые запускали с территории оккупированного Крыма и Ростовской обл. и 5 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Запорожской обл. Также враг выпустил 16 ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска и Курска — РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

Сбито и потеряно:

5 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

11 ударных БпЛА;

5 беспилотников, вследствие противодействия РЭБ, локально потеряны.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях.

Атака на Харьков

Вечером 20 сентября российские оккупанты ударили по центру Харькова. Об этом в 22:52 у себя в Telegram сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты попали управляемой авиабомбой в проезжую часть. В результате этого загорелся автомобиль.

"Повреждены киоски, остекление зданий больницы, отель, возле которого уже было ранее вражеское попадание", — проинформировал он.

Также повреждения получило медицинское учреждение, но оно продолжает функционировать.

Сообщалось о 6 пострадавших, среди которых двое детей (10 и 12 лет) с острой реакцией на стресс.

"Четверо пациентов больницы, возле которой произошло вражеское попадание, также обратились за помощью, получили легкие осколочные ранения", — заявил Синегубов.

Также председатель ОГА отметил, что в 3:06 21 сентября в Холодногорском районе Харькова прогремел взрыв. В результате обстрела повреждены частично 6 частных домов и 2 хозяйственные постройки. Пострадали 7 человек (из них 3 ребенка: девочка 10 лет, мальчик 12 лет, девочка 17 лет — реакция на стресс).

Взрывы в Кривом Роге, Днепре и Никополе

В ночь на 21 сентября враг атаковал ракетами Днепропетровскую область. Как сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, атаке подверглись Кривой Рог, Никопольщина и Днепр.

В Кривом Роге взрывы раздавались с 3 часов ночи. Оккупанты нанесли ракетный удар по частному сектору Центрально-Городского района. Более двух десятков домов повреждены, еще 2 — разрушены. Изуродованы и школа, гараж и автомобили. Погибли 12-летний ребенок и две женщины 75 и 79 лет.

В результате атаки в Кривом Роге погиб 12-летний мальчик Максим Шульский и его бабушка Валентина, сообщает местное издание "На часі". Они спали в своем доме. Брат Максима Никита оборонял Мариуполь и сейчас находится в плену у оккупантов.

"Это — светлый мальчик, который больше всего мечтал о возвращении брата, о том, чтобы их большая семья была вместе. Но сегодня ночью его жизнь оборвала война", — рассказала мать освобожденного из плена защитника Оксана Латанская во время минуты молчания на 95 квартале.

В результате атаки на Днепр вечером 20 сентября поврежден также 6-этажный учебный корпус, там выбиты окна, изуродованы 3 многоэтажки и 72 авто.

На Никопольщине вражеские атаки продолжались с вечера 20 сентября. Враг целился БпЛА и артиллерией. Потерпели Никополь, Покровская и Мировская громады. Ранена 38-летняя женщина. Она в больнице в состоянии средней тяжести. Повреждены 4 дома, АЗС. Загорелся склад частного предприятия. Выгорело и 20 т подсолнечника. Уничтожен погрузчик. Повреждены машины.

В прокуратуре Днепропетровской области сообщили, что в результате вражеской атаки на регион погибли трое, а ранения получили четыре человека.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Напомним, что в РФ неизвестные беспилотники атаковали склад с БК в поселке Октябрьский. В населенном пункте расположены 2 воинские части.